詐騙花招再加一！假鄰居傳LINE抱怨「太吵」 回訊息就恐嚇你

臉書粉專提醒，有不認識的人自稱鄰居LINE你，可能是詐騙。 示意圖／ingimage 詐騙手法五花八門，近日又出現新花招。臉書粉專「我是蘆洲人LoveLuzhou」有網友爆料，自己收到不認識鄰居的Line訊息，對方會先抱怨受害者很吵，收到回覆後會開始延續話題並且勒索，如果勒索不成還會恐嚇、威脅受害者與其家人生命安全，粉專建議「最好的方式，不回應加直接封鎖」。

粉專表示這些詐騙會盜用他人照片或利用AI生成圖片，隨機傳訊息指控他人製造噪音。如果真的有人回覆訊息，對方會先致歉，再牽扯「為表示歉意」想相約面談或是「噓寒問暖約見面」，接著再恐嚇不給三萬元，就拿受害者全家的生命安全來威脅。

貼文附圖可看到詐騙會先自稱是受害者鄰居，並且抱怨對方時常半夜製造噪音，還會威脅受害者回覆否則將報警。新北市政府警察局婦幼警察隊曾在臉書發文提醒，這類詐騙會先亂槍打鳥加大家好友，再提出一些日常問題嘗試對話，如果漸漸熱絡且取得被害人信任，就會開始推薦投資群組、投資app、一頁式詐騙連結等。提醒民眾遇到不確定是否為詐騙的情況，請立即撥打165反詐騙專線杜絕詐騙危機。

貼文曝光後引起不少網友共鳴，「我也收到類似的好幾個」、「結果我住獨棟，哪來的鄰居」、「原來真的是詐騙，還好我沒回，因為我家樓下就是房東，想說什麼事都當面講沒在傳賴的」、「我老婆手機收過好幾次類似的，我的手機沒收過」、「現在詐騙真的什麼都敢騙」。