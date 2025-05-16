又是小黃司機立大功！他載到詐欺車手 秒向中壢警報案

計程車示意圖。圖／ingimage

桃園市中壢區14日有小黃司機發現乘客講電話時，疑似講了詐騙集團使用的術語，機警向中壢警分局報案，幫助警方逮捕該名馬來西亞籍車手，獲頒「百斬計畫」5萬元獎金。沒想到，隔天中壢區又有另一名計程車司機發現乘客疑似是車手，向中壢分局檢舉，警方火速到場盤查被檢舉的19歲王姓男子，王男坦承受指示取款，警方查扣逾16萬元的贓款、金融卡及手機，並同步聯繫金融卡帳戶所有人確認受騙，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

王男坦承受指示取款，警方立刻同步聯繫金融卡帳戶所有人確認受騙，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。圖：讀者提供

中壢分局表示，警方落實警政署「百斬計畫」及時阻詐，積極向民眾宣導斬斷詐騙金流，連續2日接獲小黃運將檢舉，成功查獲提款車手，切斷詐團金流，展現警方與民間力量聯手打詐的成果。昨(15)日上午8時許一名運將察覺車上乘客言行可疑，疑似為詐欺車手，待車手下車後立刻就近前往中壢派出所檢舉。警方火速前往攔查，依據運將提供的特徵，當場查獲王男，查扣相關贓證物，將其移送法辦。

警方查扣逾16萬元的贓款、金融卡及手機。圖：讀者提供

中壢分局提到，2名協助警方逮捕車手的運將均表示，他們會在工作群組內分享165打詐儀表板及新聞媒體訊息，汲取防詐資訊，才能成功協助警方「斬手」，進一步幫助被害人、避免損失擴大。運將們笑稱，車手選擇在中壢搭車，讓他們多賺了一份外快。

中壢分局長林鼎泰表示，這2起案件不僅顯示警方線上警網即時應處能力，更凸顯「全民打詐」的重要性，感謝計程車運將的機警通報，讓詐團無所遁形。林鼎泰強調，「百斬計畫的核心在於結合警力與民力，快速阻斷詐騙金流。我們會持續向上溯源並追查幕後指揮者，澈底瓦解詐團鏈。」

最後，林鼎泰特別提醒，民眾若遇可疑提款行為、頻繁使用多張金融卡者，務必提高警覺並撥打110或165專線通報，共同守護全民財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：又是小黃司機立大功！他載到詐欺車手 秒向壢警報案