抗癌防老化？ 翁欲押房貸款500萬投資 新北警銀聯手阻詐

新北市8旬翁誤信詐騙話術，前天至銀行欲抵押房屋貸款500萬元，投資可抗癌防老化健康食品，行行員聯手新北員警合力勸阻才放棄貸款申請，保住一輩子辛苦積蓄。

新北市板橋警方今年5月14日中午12時33分接獲板橋區文化路1間銀行友善通報，一名年約80歲男子疑似遭遇投資詐騙，欲抵押房屋辦理500萬元貸款。

轄區板橋派出所員警邱真鈺迅速趕抵，經詢問老翁是透過朋友介紹，欲將貸款資金全數投入一項號稱可抗癌防老化功效的健康食品，經了解，該健康食品聲稱具有「國際背景」的最新研發，能改善體質並具高度保健價值，且「即將取得國際專利與醫療認證」，未來市場保證具有爆發性獲利成長。

老翁還說，親身試吃產品後自覺身體改善，加上對方話術包裝專業、態度熱情，萌生以房屋抵押貸款500萬元投資念頭。幸銀行行員警覺心高，主動關懷詢問，發現疑點後即友善通報板橋警。

邱姓員警到場後詳細分析詐騙手法，並指出該產品並無合法證照，且投資管道來歷不明，逐步瓦解老翁對該投資的信任，經員警與行員耐心勸導下，老翁最終放棄貸款申請，成功保住辛苦一輩子積蓄的財產。