詐防中心警員遭騙千萬！ 刑事局撇清：工作與詐騙業務無關

「鏡報」報導刑事局詐防中心吳姓警員遭詐騙存款1095萬元，帳戶幾乎清空，讓外界質疑連警方也被騙，打擊打詐士氣；刑事局回應，吳姓警員曾是保一總隊支援刑事局人員，工作與詐騙業務無關，目前已調回原單位。

媒體指出，吳姓警員是保一總隊支援刑事局詐防中心金融調閱小組的成員，負責調資料、找金流、協助分析潛在被害人等工作。不料去年遭詐團盯上，6度提領存款共1095萬元，面交給詐團車手，直到帳戶幾乎一空，才驚覺自己落入詐騙陷阱，向住家附近分局報案。

刑事局指出，吳姓警員不是刑事局建制同仁，是其他機關支援詐欺犯罪防制中心，他支援期間主要負責一般庶務行政工作，與詐欺業務無關，去年已結束支援，歸建原單位。

刑事局強調，去年8月以後屬於詐騙發生數及財損金額的高峰，平均每天發生685件，財損金額4.4億元，在各部會協力推動源頭防制、通報攔阻、分齡分眾宣導等多項策略下，近期呈現下降趨勢。