內政部：打詐續推3法案 6月端草案納管虛擬資產

立法院去年通過打詐新4法，內政部今天表示，已將臉書廣告沒有揭露實名制等15件案件移交給數發部審理，相關處置可能在5月底出爐；後續針對打詐還有3個法案，包括6月會針對虛擬資產管理提出草案等。

內政部今天舉行「向國人報告－內政部的每一天」記者會，由劉世芳率次長馬士元、董建宏、吳堂安等人報告1年來工作成果及未來願景。

馬士元報告未來願景時說明，災害來臨時間難以預測，內政部必須透過有系統的訓練、有行動的能力，建構國民保護的縱深。內政部下一階段會努力將台灣許多民力團體，有系統的深植在全社會基礎上，成為具備自助、互助與協作能力的體系。

馬士元提到，打詐要與時間賽跑，必須努力斬斷詐團「三流」，包括資訊流、工具流與資金流，墊高詐團的營運成本阻斷產業鏈，也將持續溯源打擊，追蹤詐團蹤跡，將受害者案例轉換為精準打擊犯罪手法，未來希望詐騙產業能逐漸萎縮，讓詐騙案件與金額腰斬。

針對立法院去年通過打詐新4法，後續是否還有別的防詐作為。馬士元回應，要實際執行打詐新4法，相關子法與行政配套措施需要一段時間，今年2月行政措施才到位，也已將臉書（Facebook）廣告沒有揭露實名制的案件移交給數發部審理，目前數發部仍在針對個案進行謹慎審理，因此要靜待約5月底才會決定是否進行處分。

馬士元指出，後續還有3個法案要推動，不一定是內政部由主管，但與打詐息息相關。包括虛擬資產管理，有很多詐騙金流是透過虛擬資產轉手，6月要提出草案準備立法。

馬士元解釋，第二是要預備AI相關犯罪應用在詐騙案上，這是非常嚴重趨勢，希望法規也能趕快跟上。第三，很多民眾會接到詐騙訊息是因個資外洩，因此政府持續進行個資保護與外洩善後工作，但警政署無法處理所有打詐業務，要橫跨好幾個部會通力合作。

馬士元強調，現在疲於奔命查緝臉書廣告，但臉書重複廣告仍不斷播放，政府已不斷要求與臉書高層聯絡，請高層面對面談，否則政府無法天天細查每1則廣告。另外，包括通訊軟體Line的追溯、帳號管制也是非常大的缺口，呼籲這兩家大公司善盡社會責任，配合政府。

警政署長張榮興表示，打詐從去年到現在略有成效，案件數與財損數有往下降的趨勢，從去年每天新台幣4億元到6億元，到現在約2.5億元左右，但數字仍不滿意，警政署會持續打詐下去。針對目前平台業者裁罰狀況，張榮興說明，移送給數發部約有15件，未刊登出資者相關的重大違規案件，目前由主管機關查處。