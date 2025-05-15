快訊

威震角頭吳明達遭撤銷假釋理由曝光 違規與素行不良之人交往

Melody突請辭「11點熱吵店」 和沈玉琳拆夥原因曝光

詐騙激增人力缺乏 最高法院院長：1地院法官有200至300案件很普遍

中央社／ 台北15日電

最高法院院長高孟焄接任院長近2年，今天向媒體表示，法官工作量多，人力缺乏是各地院都有的問題，詐欺案件量多，讓案件總量隨之增加，一名地院法官有共200到300件很普遍。

最高法院今天舉行座談會，高孟焄說，她接任最高法院院長的時間將近2年，當時她的願景是改善審判環境、減輕法官負擔、提升審判效能及與外界對話。

高孟焄說，法官工作量多，人力缺乏是各地方法院都有的問題，尤其最高法院法官年齡較長，去年就有多人退休，人力一度相當緊繃；目前最高法院的調辦事法官人數較多，也透過座談會、研討會讓法官熟悉第三審案件的審理模式。

高孟焄也說，詐欺案件量多，讓案件總量隨之增加，一名地院法官有共200到300件很普遍，例如最高法院從共500到600件，到現在800多件，要給法官工具才能減輕審判負擔，例如最高法院指導法官助理實務專業職能，才能縮短審理時間。

最高法院新聞資料指出，高孟焄於民國112年6月1日接任最高院長，任內強化案件流程管理、積極提升審判效能，落實法律審並明確表達法律見解，避免案件一再發回，設置智慧財產專庭，提升裁判品質，並編撰最高法院雙年報。

新聞資料指出，自109年到今年2月止，民事上訴更審新收終結件數結案比例，從73.47個百分比成長到140個，刑事部分從93.09個百分比增加至121.21個；另外，提案大法庭裁定的民刑事案件有71件，已裁定統一見解60件，徵詢階段統一見解23件。

最高法院院長高孟焄（圖）接任院長一職近2年，她15日在座談會表示，法官工作量多，人力缺乏是各地院都面臨的問題，而詐欺案件量多，也讓案件總量隨之增加。中央社
最高法院院長高孟焄（圖）接任院長一職近2年，她15日在座談會表示，法官工作量多，人力缺乏是各地院都面臨的問題，而詐欺案件量多，也讓案件總量隨之增加。中央社

人力 最高法院 詐騙 高孟焄

延伸閱讀

出生公民權案 美最高法院今口頭辯論 川普主張恐遭否決

大法庭詐騙犯裁定 檢察官：很灰心法官成周處三害之一

抗告失敗！檢方聲請科技設備監控郭信良 最高法院裁定駁回確定

「赴美生寶寶」即為公民？最高法院明首度聽證受矚目

相關新聞

詐騙激增人力缺乏 最高法院院長：1地院法官有200至300案件很普遍

最高法院院長高孟焄接任院長近2年，今天向媒體表示，法官工作量多，人力缺乏是各地院都有的問題，詐欺案件量多，讓案件總量隨之...

台南婦人誤信神明消災遭開價「6個幸運7」 警苦口婆心攔阻

台南善化一名40多歲婦人因近期身體不適，卻沒有就醫治療，反而聽信網路上神壇指示，欲提領77萬7777元，6個幸運7，辦理...

防台版「地面師」詐騙可靠稅籍異動即時通 但北市申請率只0.17%

台版「地面師」詐騙頻傳，台北市議員秦慧珠下午在議會財建部門質詢指出，北市稅捐處創全國之先，去年試辦「稅籍異動即時通」即時...

台中男渴望交往「高端女性」再三匯款 警勸醒：影都沒見到

台中男誤信網路平台可交友約會廣告，加入交友群組後渴望實體見面，一再升級會員多次匯款，日前又欲領6萬匯款時，行員察覺有異通...

7旬婦誤信噓寒問暖「女兒」急匯款 警郵聯手阻詐67萬

桃園市大溪區69歲江姓婦人昨天神色緊張前往大溪郵局，她自稱「女兒」急需67萬元，要她趕緊匯款，郵局行員直覺江婦遇到詐騙集...

他助逮車手卻無百斬獎金 律師：「潛在被害人」當標準徒增困擾

蔣姓男子昨天主動通報警方，指出有網友聲稱掌握高獲利的虛擬貨幣投資管道，可安排「幣商」收取5萬元作為投資款項，蔣覺得有異，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。