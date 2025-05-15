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馬國詐團車手超囂張 計程車上大談詐騙術語遭識破

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

25歲葉姓嫌犯馬來西亞籍詐欺車手，來台後多次搭乘計程車提領詐騙款項，行徑可疑並囂張地在計程車上通話中與同夥聊起術語，引起其中一位計程車運將注意後報案，待葉嫌下車後，警方立即循線火速上前盤查，起獲犯罪所得、金融卡、工作機與讀卡機等證物，成功斬斷詐團運作鏈條。

中壢警分局執行「百斬計畫」打擊詐騙金流並表示，葉嫌來台後多次搭乘計程車提領詐騙款項，行徑可疑並囂張地在計程車上通話中與同夥聊起術語，引起其中一位計程車運將注意，運將發現他講的術語和新聞報導內容如出一轍。

中壢警說，葉嫌在中壢區康樂路下車後，運將立即報警。中壢派出所獲報後派員火速前往，依據提供的特徵發現葉嫌，立即上前盤查。

現場葉嫌面對警方的盤查時，支支吾吾說不出話，更無法就身上的多張金融卡和現金合理解釋，言詞前後矛盾，最終坦承是來台犯案的詐欺提款車手。警方現場查扣贓款逾1萬元及金融卡、手機、讀卡機等證物，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰說，詐團成員假藉觀光名義來台犯罪，並以計程車為交通工具機動轉移掩人耳目，警方將持續擴大巡邏密度、深化情資整合，並強化與金融業與民間通報網絡合作，阻斷詐騙金流源頭，令車手搭乘計程車亦難逃法網。

林鼎泰呼籲，若發現身分不明者持多張金融卡、形跡可疑或疑似提款車手，請立即撥打165或110向警方通報。百斬計畫的核心是結合民眾力量，徹底摧毀詐欺犯罪集團的運作鏈條，每成功檢舉並協助逮捕1名車手，即可獲頒5萬元獎勵金，邀請民眾化被動為主動，踴躍檢舉，共同打擊詐騙犯罪。

25歲的葉姓嫌犯馬來西亞籍詐欺車手，來台後多次搭乘計程車提領詐騙款項，行徑可疑並囂張地在計程車上通話中與同夥聊起術語，引起其中一位計程車運將注意後報案。記者翁唯真／翻攝
25歲的葉姓嫌犯馬來西亞籍詐欺車手，來台後多次搭乘計程車提領詐騙款項，行徑可疑並囂張地在計程車上通話中與同夥聊起術語，引起其中一位計程車運將注意後報案。記者翁唯真／翻攝
25歲的葉姓嫌犯馬來西亞籍詐欺車手，來台後多次搭乘計程車提領詐騙款項，行徑可疑並囂張地在計程車上通話中與同夥聊起術語，引起其中一位計程車運將注意後報案。記者翁唯真／翻攝
25歲的葉姓嫌犯馬來西亞籍詐欺車手，來台後多次搭乘計程車提領詐騙款項，行徑可疑並囂張地在計程車上通話中與同夥聊起術語，引起其中一位計程車運將注意後報案。記者翁唯真／翻攝

計程車 詐騙 車手

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