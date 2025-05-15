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防台版「地面師」詐騙可靠稅籍異動即時通 但北市申請率只0.17%

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台版「地面師」詐騙頻傳，台北市議員秦慧珠下午在議會財建部門質詢指出，北市稅捐處創全國之先，去年試辦「稅籍異動即時通」即時阻詐，但半年多來卻僅有1598人申請，僅占北市所有權人93萬8866人的0.17%，這樣超低的申辦率對於防詐、阻詐恐收效甚微。對此，北市稅捐處表示，未來會積極運用多元管道宣導。

詐團勾結專業人士誘騙民眾將名下房地產抵押貸款，台北市警察局統計，113年10月至114年4月，涉及抵押不動產的詐欺案件，即有102件，財損金額高達16億5708萬元。

秦慧珠指出，105年10月起內政部全國推行「地籍異動即時通」，至114年3月歷時約8年6個月，台北市申請人數卻只有5萬8701人，僅占北市所有權人96萬9454人的6.06%；而台北市稅捐處113年10月25日起試辦「稅籍異動即時通」，至今6個半月，也僅有1598人申請。

秦慧珠表示，這項措施立意良善，希望地政局、稅捐處不要只停留在空泛的宣導，例如而能比照衛生局到各鄰里辦檢康檢查、預防接種服務或報稅服務，藉由市府各系統協助，讓稅籍、地籍兩項異動即時通服務直接下里收件申辦，讓民眾就近辦理，甚至可整合申請書表，一表申請兩項異動即時通，更加簡政便民，增加申辦人數。

北市稅捐處表示，為保障民眾財產安全，北市全國首創推出稅籍異動即時通服務，不僅涵蓋臺北市已登記的不動產，也包括未辦保存登記之建物。113年10月推出試辦服務，114年1月正式上線，該處積極運用多元管道宣導，並跨機關橫向聯繫公部門及透過不動產經紀人座談會等活動加強推廣，未來將研議開放填寫非本人持有之手機號碼或電子郵件，以提升服務便利性。

稅捐處指出，財政部財政資訊中心也正規畫將北市市推出之服務，推廣至全國，並新增財政部地方稅網路申報作業官方LINE帳號通知管道，以增加民眾接獲通知訊息機會，將有效提升申請人數。

日劇「地面師」劇情真實在台上演。圖／摘自Netflix
日劇「地面師」劇情真實在台上演。圖／摘自Netflix

北市 秦慧珠 衛生局

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