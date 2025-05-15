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台中男渴望交往「高端女性」再三匯款 警勸醒：影都沒見到

中央社／ 台中15日電

台中男子誤信網路平台可交友約會廣告，加入交友群組後，為升級會員多次匯款，日前欲領6萬元要匯款時，在警方耐心勸阻下，男子才驚覺受騙。（民眾提供） 中央社
台中男子誤信網路平台可交友約會廣告，加入交友群組後，為升級會員多次匯款，日前欲領6萬元要匯款時，在警方耐心勸阻下，男子才驚覺受騙。（民眾提供） 中央社
台中男誤信網路平台可交友約會廣告，加入交友群組後渴望實體見面，一再升級會員多次匯款，日前又欲領6萬匯款時，行員察覺有異通報警方，警方耐心勸阻是典型詐騙，才讓男子醒悟。

台中市警察局第六分局今天表示，陳姓男子日前在推特上看到「高端女性群交友」、「配對後可實體見面」廣告貼文，並聲稱群內會員除了可交友約會，還能獲得10%報酬回饋。

警方指出，陳男在好奇下加入群組，隨即被要求支付數千元成為基本會員，接著陸續被洗腦升級VIP、黃金會員，每一級費用越高，對方承諾回報與交友條件也越誇張；男子信以為真，數日內已陸續匯出數萬元，卻遲未能見到任何實際配對或收益。

直至陳男前往銀行準備再提領6萬元現金匯出時，因神情異常又結結巴巴，被眼尖行員主動關懷並通報警方；市政派出所員警到現場後，確認這是典型詐騙手法，便耐心向陳男勸說「你已經匯了好幾筆錢了，對方每次都說再升級就能見面，但到現在你連個人影都沒見到。」

警方最後向男子直言「這是利用小頭在騙你的錢啊」，陳男此時才當場驚覺，最終打消提款念頭，原本約會交友渴望頓時淪為一場夢幻泡影，但至少還保住自己的現金。

廣告 約會 詐騙

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