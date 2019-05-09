基隆黃金十稜之首「雷霆峰」登上山頂看港灣美景

2019-05-09 15:23 健行筆記 健行筆記Elousia



這次挑戰的是黃金十稜之首，雷霆鋒！隱密的路徑，像是在草叢中冒險一般：D

沿途可看到一望無際的美麗海景，遠眺深澳、和平島，俯瞰十三層遺址、水湳洞陰陽海。爬完還可以去隔壁九份老街吃芋圓作為攻頂犒賞！

時間：08:30-13:00，4.5小時，1萬4千多步。起點>石階步道>基隆山>芒草路>台陽2>台陽4>陡下>基隆山東峰(雷霆鋒)>鞍部岔路>陡下山徑>濂九幹線24(出口)最刺激好玩的，就是從雞籠山到雷霆峰那段！

全程都在攀爬，需戴手套拉繩！一開始先是緩慢下坡的芒草區，路有點小溼滑，需要抓住芒草、側身往下，建議穿長袖長褲免被芒草割傷。

再來是一大段陡峭、需要拉繩下攀的攀爬區。每一步都得謹慎小心的抓穩、踩穩，三點不動只動一點。不然，一個不小心可能就會再見滾下山。下攀只要每布都有踩穩，其實就沒那麼可怕，爬下去後，再往上一看，才發現原來我們爬下來的路程，其實超高超陡峭的啊！（很有成就感）

爬山當下，辛苦萬分，汗流浹背，只能一步接一步，繼續爬下去！雖然虐心，但攻頂後，映入眼簾的美景值得！附上叔叔美麗的單眼照~

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爬完山活著回來，恩，我還活著～深呼吸一口氣！覺得這麼難的山都爬過了，人生中的大小困難也一定可以跨越的！(握拳)

#雷霆峰

#雞籠山

#那些山教我的事