苗栗絕佳「賞桐步道」漫步在國道一號的平行空間！

2019-05-02 21:00 健行筆記 健行筆記Straybirds



三員縱走係指由苗栗三義鄉的三角山經三角山北峰、雙峰山、雙峰山北峰最後抵達銅鑼鄉的員屯山的一條縱走行程，是苗栗地區著名郊山縱走步道，也是四、五月份賞油桐花的熱門登山路線。

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步道平緩易走，與國道一號及西部鐵路縱貫線平行，沿途展望遼闊，天氣好時還可以看到西濱的海岸線，可說是全台賞桐步道中的極品。

本週原訂要走陽明山的後山富士坪古道，無奈天公不做美，車行經過風櫃嘴時，狂風驟雨，立馬上網查了一下健筆的賞桐步道及Windy氣象預測，確認中部天氣不錯，於是馬上調頭騶車南下，來到苗栗有名的賞桐步道，雙峰步道慈惠堂停車，一下車就是無敵展望，一掃北部大雨的陰霾。

因為是臨時決定變更行程，擔誤到達時間，本來想只走雙峰山步道小Ｏ型，但因在地的隊友三毛貓極力推薦三員縱走，並表示願意協助二地接駁，且本隊暢秋姐亦表示，坐了那麼久的車，只走一小段太可惜，所以大伙又上車前往三義燈籠福德祠的登山口起登。(下圖為福德祠後面的老樟樹，登山口在停車場旁設有青底色「健康樂活三義鄉」藝象碑）

一開為石板階梯步道，平緩易走，步道上滿是掉落的桐花，增添些許浪漫色彩。

石板階終點，接上較原始的泥土步道，右側空曠處可覽三義老鎮風光，中山高速公路將其一分為二。

上稜線前一小段拉繩陡上後，即抵達三角山涼亭，時間已近中午，在此大休吃午餐喝咖啡。

用完餐續行，三角山(H:567m；三等三角點)有三義的守護神之稱，與銅鑼雙峰山同屬於關刀山西北支稜，三角點在涼亭後上方不遠處。團拍後續行，此後一直到員屯山都走在稜線上，起伏不大，且大部份路徑均在林蔭之下，走起來非常輕鬆愜意。

稜線上多處林間空隙展望極佳，空氣清澈時還可以看見台灣海峽，運氣好還可以看見火車在平原上急駛而過。

續行經過一段窄稜，有架繩索輔助，小心通過即可。

12:56來到長坑山(三角山北峰；H:560m；殖產局圖根三角補點)，山徑兩旁展望點隨處可看到盛開的油桐花，如雪花般點綴山頭。

續行上雙峰山前要先經過一處近70度的峭稜，約有6、7公尺高，設有木梯，拉繩小心通過即可。

13:30抵達雙峰山(H:538M；無基點)，從苗栗平原往南看，東西峰並峙，有雙峰凌霄之譽，自古名列苗栗八景之一，又有「苗栗富士山」之稱。山頂有座電信高塔，左下石階步道可往雙峰山西峰及慈惠堂。大伙在此小休喝個啤酒消暑。

續行經過慈惠堂上方稜線，展望極佳。

14:30來到雙峰山北峰(H:450m；礦務課三角點)

15:30員屯山(H:339m；三等三角點)登頂，由銅羅方向下山。

15:45來到銅羅端登山口~雙峰草堂，結束本日行程

後記：三員縱走也可以搭火車前往，二邊登山囗距離火車站，步行時間各約30分鐘，是非常符合綠能減碳的步道。