九棚∣ 鼻頭草原 八瑤灣真美 揭開神秘面紗瞬間 秘境Ⅱ

2019-04-20 08:00 健行筆記 健行筆記孟明義



鼻頭草原與太平洋對望瞬間曾幾何時我們造訪這面紗遮掩的國境八瑤灣 或 九鵬灣月牙灣沙灘道出一段耐人尋味的故事是歷史 是過往 是回憶 但都是故事的源頭 神秘的台26八瑤灣美景 又稱九棚灣全台灣最長海灘約3.5k八瑤灣的海岸沙丘，所有的沙都來自於港仔溪和九棚溪遙想1874年的「牡丹社事件」 這裡有歷史卻相對有著那年代的苦衷 九 棚 野放水牛解說員說 村里的水牛400多頭 里民只有300多人 牛比人多恆春走200線往滿州至28.5k看指標往九棚至活動中心 九棚活動中心集合 3月28日起開放預約申請 每天上， 下午 各開放預約200人，每10人配1解說員每團費用新台幣1800元 鼻頭草原生態保護區九棚社區發展協會 聯絡電話：0906-939828預約申請網址;http://reservapion-s.ktnp.gov.tw/application.aspx 鼻 頭 草 原2019年3月28日 開放睽違已久的 秘境 看看地理位置上午的溪仔口路線是可以直奔出風鼻走到鼻頭草原 鼻頭草原的另一側 就是南仁山面對人群的左上角草原 就是我們這趟探訪的大草原 兩位解說員 九棚社區 孫建午 先生 與 楊秀梅 夫妻 一路為我們服務詼諧偶去的介紹又把當地人文 歷史 地理 生態描述得非常簡單易懂 大家請跟我一起出發 Let's go 一開始是沙灘地形 感覺走在沙漠中這裡附近也是赫赫有名的港仔沙漠 飆車越野的刺激行程 近在咫尺的九棚海灘也慢慢的因為我們往高處走 拉出尾巴線條 看得更有曲線美 過了這段路程就是開始進入熱帶雨林般的林徑午後的烈陽還是緊拍打著我 曬喔! 孫大哥前導解說 蟻蛉 或稱 蟻獅看著沙灘上有一處處的凹穴孔 落入穴孔的昆蟲以螞蟻為主 猶如進入陷阱般濤魔掌小時候總是把蟻獅洞當成玩具般耍弄 靜靜的聽跟看這裡大自然給予的所有 全台灣的植物物種一共有四千多種，南仁山地區就有了一千多種 海檬果的白花朵 美麗迎接我們屬夾竹桃科海濛果屬。海濛果為常綠小喬木。由於葉片及果實外形貌似芒果，及主要生長地為熱帶沿海的砂地上或近海的河流兩岸，因而為名。全株含有白色有毒乳液，而當中種子毒性為最強 開始順著草原緩上 每個駐足點都有很多驚奇每個腳底下都要注意這裡的小角色 林投樹叢下的我們了解一個地方真的需要由這裡的生態來去瞧瞧 才能知曉這裡的地形天氣所賦予的使命 孫大哥草根性的語氣 總是烈陽下消暑的冰品 逗趣的介紹 常隱喻人的生活百態 看他舉手投足之間 帶點帥氣 蟻 窩 林投菇 柘 樹桑科柘屬的一種植物，原產於東亞。 灌木至小喬木，常有刺，株高可達6米 雙 面 刺 雙面都有刺植物 芸香科，花椒屬多數鳳蝶幼蟲之食草：其嫩葉是玉帶鳳蝶、黑鳳蝶的主要食草藥用：果實入藥，鎮咳。消炎，及作含嗽劑以治喉齒病 雞 角 刺 長的還像是玉山薊 刺莓又名空心泡腺斑懸鉤子是薔薇科懸鉤子屬的植物又名蛇莓 意味著不是蛇愛吃這果子 而是鳥類愛食果 蛇以待之 食物鏈 石頭上的呈現意味著這區域環境優質多數地衣屬於多年生植物．由一种真菌．一种藻組合的复合"有机体"少數由一种真菌．2种藻組合．苔蘚屬高等植物．無花．無种子．以孢子繁殖 苦林盤或苦郎樹為唇形科苦郎屬的物種 木 麻 黃 西岸有分雄雌 東岸的這裡是 雌雄同株 好奇 單 葉 蔓 荊蔓荊子味清香，民間有治療頭疼、失眠的功效，人們常用蔓荊子裝枕頭 沫蟬(台語叫鬼仔口水)最大的特色便是能分泌白色的泡沫，又名吹泡蟲沫蟬科的幼蟲分泌泡沫藉此自衛，而躲在泡沫中吸食植物汁液，躲過捕食者或寄生性天敵 海天一瞬間 這裡已經慢慢呈現他的不同 九棚志工 應用當地廢才施做階梯路徑 以不引響生態為主 林投樹搭起銜接座椅 這裡大火好好休息一下 太陽當空照 難得有避暑的地方 穿梭過這一段熱帶雨林銜接的就是秘境草原 加油 緩上的丘稜草原 慢慢地與太平洋相呼應 對面突兀的山丘 隱約可以看到軍事陣地那是研發與試射導彈九鵬基地是 臺“中科院”的導彈研究設施 我指的地方 可以看到另一群訪客已經慢慢跟上到剛經過的草原後面楊大姊 解說員像是我的攝影師一直拍我 哈哈 遠方八瑤灣的呈現總是讓人想到牡丹事件的慘烈換個角度看看 這明月般的弧線海灣 也曾是斷美麗的故事 這段故事就由我門開始說起 色彩鮮艷的衣裝 搭配的後面太平洋的湛藍女人們 今天這裡你們就是女主角 穿場在這舞台上 遠遠靜靜地吹著風 望著 好美也許無法一直伴著對方 但兩位懵懂的女孩 被我一個只是簡單的旅行給誘拐到這國境之南 一行人 說走就走 來自四面八方 走趟700多公里的旅程 一路上的嬉鬧高歌總是很有生氣活力 夜裡的無限海灘 這裡是26線的終點 沒有光害 是個觀樂賞星的好地方 好好的欣賞這裡難得開放的35年後 人生要有第二35年不是不可能 而是感覺自己已經在等待那天70的到來 飛 吧默契非常的好 起步卻有所不同 高興就好 .有時候我還真的覺得我們好久沒有靜靜的看海 吹著海風 拼命的拍照 不斷的聊話題 有人卻趴下在看驚奇的呈現 台灣原生蘭 綬草它的花序如綬帶一般故得，而花序又如紅龍或青龍般盤繞在花莖上，肉質根似人參，故綬草也叫盤龍參而它的花期是在清明節前後，所以又叫(清明草) 自在旅行 這一天有你們真好 兩姊妹 相信自己的實力 你們行的 照"騙" 對於旅行 什麼都沒變有點那份執著 又有那丁點任性唯一變的是隱藏不了的小腹 改變不了的是因為我曾經帶你們上山走一回的初衷

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當我們同在一起 呦吼 大聲的吶喊 鼻 頭 東 峰有一顆缺角的「中研十八」基柱到了這裡就鼻頭草原的制高點 夢想的旅行 往海巡署哨所方向下切 下面就是台26線的末端延伸這個角度也是墾管處開放溪仔口 鼻頭草原的封面 下方丘陵大理石的 保安林控制點基石 來到海巡哨所旁的產業道路 出26線 阿寶旅遊 我們的中巴自這裡後著我們! 阿源 司機已經開啟冷氣等我們了!這趟旅行在鼻頭草原畫下休止符 準備北上平安賦歸....................................................................................................................................相片支援 孟祥 正陽 小二 秀足 聰毓 水嫂解說資料 九棚解說員相關資料網路參考