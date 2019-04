北台灣階梯訓練場!「面天山、向天山步道」石階裝備建議

2019-04-13 健行筆記鄭臣 Cheng



面天山向天山是我北部非常喜歡的郊山步道之一,總長 5.2 公里。喜歡的原因包括「兩座山間,面風、背風造成不同的植被」,又有著「城市景觀的展望」,而且「交通方便」。但適合作為假日修煉場的原因,是因為從清天宮上去「都是階梯」。

這點讓這條步道作為負重、腳力訓練,都是不錯的路線選擇,而且路程也不長不短,可以中午出門,下午下山,晚上去士林夜市吃個晚餐哈哈哈哈。春天的面天山向天山步道,有可能山腳下一片晴朗,但山上完全不是這回事哈哈哈哈哈…,景色雖美,只是不一定遇得到,就當作是這條步道有趣的地方。這次面天向天是我在野跑賽前練習,所以並沒有太多的負重,走起來很舒適,也很建議大家來這裡訓練。

春季石階裝備建議:

▲低筒登山鞋 / 野跑鞋:若大部份是石階路(不太有涉水、爛泥的部分),低筒鞋即可,走起來也比較輕鬆,而石階青苔處偏滑,非硬底的野跑鞋很適合使用。

▲登山杖:上坡路段多,一支即可。

▲雨衣 / 防水外套:就如上面所說,面天向天的天氣有時候上山才知道,建議帶雨衣。

北投捷運站搭乘小巴士,即可到達底站清天宮 一 面天山向天山的步道入口,對於想要訓練的人,就不要偷懶從二子坪上山了,多走前面這 1.7K 階梯吧!一走上去右手邊就有另一間廟,視野極佳,田野伴著台北市景色。

上到視野最佳的這裡後,建議多拍幾張照片,之後的路段一路到面天坪,都是密不透風毫無視野的竹林+樹林。正因為無聊又是上坡樓梯,更考驗(耐無聊程度的)意志力了,為民服務一下,我在 sportify 上有一張 「 #cheng鄭臣的登山者歌單」裡面是 city pop、funk、disco、electronic rock、synthrock 之類的曲風,大家可以在爬山的時候點來聽聽,特別是如此無聊的路段。播放清單連結:https://reurl.cc/lNDqE

前面的無聊度大概會持續到 0.8K,然後樓梯會稍微寬大一些,走到這裡可以稍微喘息休息一下,約步行一小段後又變成較窄的階梯。而在過了左手邊的三個窗戶牆後,應該都會遇到一隻白到不行的白狗,據說是當地居民所飼養,但當地的居民已經過世,所以有一些善心山友經過時,都會帶一些食物給牠。這次我也帶了罐頭上去,白狗不會主動靠近你,所以把罐頭倒在牠的塑膠碗中,牠就會過去吃了!也算是練練負重,大家有去爬時可以餵牠!

經過斷樹後,面天坪就只剩 0.5K 了,無聊的路段就快要結束了,轉成土路、碎石的平路,可以放慢速度來享受這條森林樹徑,個人覺得也是這條步道中,很迷人的景緻之一,多數了會停留在面天坪進行午餐,也可選擇走往二子坪。

經過面天坪的涼亭,就要前往面天山了!多數的人要繞一圈,會選擇 面天坪 > 面天山 > 向天山 > 向天池 > 面天坪 這樣的O型路線,如果走得快一些,可以到面天山在午餐(只是上面風有點大),或是選擇在面天坪午餐,因為我當天11點多才開始走,到面天坪就蠻餓的,所以在這裡就開吃,吃飽休息才往上走。

前往面天山是不長的 0.6K 階梯,視野也比起剛剛清天上來有得看,但如果變天的話,上去面天山會變成一片白霧,我這次就遇上這樣的狀況,所以等等有些照片用舊照來支援了...。

看到模糊到不行的反射板,就代表面天山到了!還有一個拍照起來頗好看的景觀台,但當天霧氣太重實在看不到什麼景觀,我就迅速離開了。

(舊照片支援)

芒草季節來面天向天的話,面天山會被芒草覆蓋,呈現淺棕色,搭配遠景是城市景觀,很水,所以如果你要找網美朋友來爬山,面天向天也是很適合的!

(舊照片支援)

當天天氣不佳,不然這條步道我覺得最美的地方就在這裡,離開面天前往向天的中央山谷,因左右兩側的山峰分別是面風、背風面,所以導致兩邊山景呈現完全不同的植被,有深色山、淺色山這兩種顏色。

然後你一個不注意還在拍照的時候,向天山就到了,特別提醒一下,面天山下山、向天山下山這裡的石階是最滑的,如果有登山杖建議用長一點的杖身。另外,青苔石階是橡膠硬底登山鞋的殺手,那到底該穿什麼登山鞋好?其實,沒有一款鞋子能夠克服所有的地形,所以也不要勉強登山鞋十項全能,在碎石上抓地力好,在石階上就沒有良好的摩擦力,這是必然的。這樣的石階步道,我會選擇使用野跑鞋,或是現在流行的輕量郊山鞋,都在底部增加了接觸石階的摩擦力,但切記還是要避開青苔,不管什麼鞋,踩在青苔上就是很滑...。

向天山的植被都長得很狂爆,蠻好看的,如果霧氣沒散,會一直到向天池都是這樣模糊的狀況。這次因為天氣差,所以我經過向天池也沒特別做停留,就繼續往下了,只好下次芒草季,再來補上白色芒草佈滿地向天池照片了!

離開向天池往面天坪走,天氣又好的不可思議...,剛剛下向天山的時候還小淋雨…。

在離開向天池準備下山時,會有一條比較窄的叉路前往面天坪,或是不經過面天坪直接往清天宮下山,個人蠻推薦多繞一點走這條窄路,雖然前面頗窄,但路很快就會變寬,景觀非常幽靜,而且才短短 300 公尺,沒什麼理由好不繞去看一下的 ~總結這條步道:

△階梯多,但距離不是太長,整體算是輕鬆練體能。

△腳程快的話的話時間很好安排,周邊交通方便。

△視野水水,但天氣多變。

△芒草季更推!

-鄭臣 cheng聊戶外的臉書:不務正業的鄭臣 cheng goes out / https://www.facebook.com/chenggoesout/ 講廢話的 IG : chenggoesout / https://www.instagram.com/chenggoesout/ 好看影片的 YOUTUBE:不務正業的鄭臣 cheng goes out / https://reurl.cc/VMQWA 前戶外部落客,現職為影像設計,會畫一些插畫、會做一些動畫、會剪片跟攝影,頗喜歡爬山露營和旅遊。之後會在新的粉絲專頁繼續分享登山相關的體驗跟裝備講解,還請大家多多來聊天!