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北台灣階梯訓練場！「面天山、向天山步道」石階裝備建議

2019-04-13 22:30健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng

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面天山向天山是我北部非常喜歡的郊山步道之一，總長 5.2 公里。喜歡的原因包括「兩座山間，面風、背風造成不同的植被」，又有著「城市景觀的展望」，而且「交通方便」。但適合作為假日修煉場的原因，是因為從清天宮上去「都是階梯」。

這點讓這條步道作為負重、腳力訓練，都是不錯的路線選擇，而且路程也不長不短，可以中午出門，下午下山，晚上去士林夜市吃個晚餐哈哈哈哈。春天的面天山向天山步道，有可能山腳下一片晴朗，但山上完全不是這回事哈哈哈哈哈…，景色雖美，只是不一定遇得到，就當作是這條步道有趣的地方。這次面天向天是我在野跑賽前練習，所以並沒有太多的負重，走起來很舒適，也很建議大家來這裡訓練。

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春季石階裝備建議：

▲低筒登山鞋 / 野跑鞋：若大部份是石階路（不太有涉水、爛泥的部分），低筒鞋即可，走起來也比較輕鬆，而石階青苔處偏滑，非硬底的野跑鞋很適合使用。

▲登山杖：上坡路段多，一支即可。

▲雨衣 / 防水外套：就如上面所說，面天向天的天氣有時候上山才知道，建議帶雨衣。

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北投捷運站搭乘小巴士，即可到達底站清天宮 一 面天山向天山的步道入口，對於想要訓練的人，就不要偷懶從二子坪上山了，多走前面這 1.7K 階梯吧！一走上去右手邊就有另一間廟，視野極佳，田野伴著台北市景色。

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上到視野最佳的這裡後，建議多拍幾張照片，之後的路段一路到面天坪，都是密不透風毫無視野的竹林＋樹林。正因為無聊又是上坡樓梯，更考驗（耐無聊程度的）意志力了，為民服務一下，我在 sportify 上有一張 「 #cheng鄭臣的登山者歌單」裡面是 city pop、funk、disco、electronic rock、synthrock 之類的曲風，大家可以在爬山的時候點來聽聽，特別是如此無聊的路段。播放清單連結：https://reurl.cc/lNDqE

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前面的無聊度大概會持續到 0.8K，然後樓梯會稍微寬大一些，走到這裡可以稍微喘息休息一下，約步行一小段後又變成較窄的階梯。而在過了左手邊的三個窗戶牆後，應該都會遇到一隻白到不行的白狗，據說是當地居民所飼養，但當地的居民已經過世，所以有一些善心山友經過時，都會帶一些食物給牠。這次我也帶了罐頭上去，白狗不會主動靠近你，所以把罐頭倒在牠的塑膠碗中，牠就會過去吃了！也算是練練負重，大家有去爬時可以餵牠！

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經過斷樹後，面天坪就只剩 0.5K 了，無聊的路段就快要結束了，轉成土路、碎石的平路，可以放慢速度來享受這條森林樹徑，個人覺得也是這條步道中，很迷人的景緻之一，多數了會停留在面天坪進行午餐，也可選擇走往二子坪。

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經過面天坪的涼亭，就要前往面天山了！多數的人要繞一圈，會選擇 面天坪 > 面天山 > 向天山 > 向天池 > 面天坪 這樣的Ｏ型路線，如果走得快一些，可以到面天山在午餐（只是上面風有點大），或是選擇在面天坪午餐，因為我當天11點多才開始走，到面天坪就蠻餓的，所以在這裡就開吃，吃飽休息才往上走。

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前往面天山是不長的 0.6K 階梯，視野也比起剛剛清天上來有得看，但如果變天的話，上去面天山會變成一片白霧，我這次就遇上這樣的狀況，所以等等有些照片用舊照來支援了...。

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0580a2c8aefa7f3298f03452647b129f.jpg看到模糊到不行的反射板，就代表面天山到了！還有一個拍照起來頗好看的景觀台，但當天霧氣太重實在看不到什麼景觀，我就迅速離開了。 

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（舊照片支援）

芒草季節來面天向天的話，面天山會被芒草覆蓋，呈現淺棕色，搭配遠景是城市景觀，很水，所以如果你要找網美朋友來爬山，面天向天也是很適合的！

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（舊照片支援）

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當天天氣不佳，不然這條步道我覺得最美的地方就在這裡，離開面天前往向天的中央山谷，因左右兩側的山峰分別是面風、背風面，所以導致兩邊山景呈現完全不同的植被，有深色山、淺色山這兩種顏色。

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然後你一個不注意還在拍照的時候，向天山就到了，特別提醒一下，面天山下山、向天山下山這裡的石階是最滑的，如果有登山杖建議用長一點的杖身。另外，青苔石階是橡膠硬底登山鞋的殺手，那到底該穿什麼登山鞋好？其實，沒有一款鞋子能夠克服所有的地形，所以也不要勉強登山鞋十項全能，在碎石上抓地力好，在石階上就沒有良好的摩擦力，這是必然的。這樣的石階步道，我會選擇使用野跑鞋，或是現在流行的輕量郊山鞋，都在底部增加了接觸石階的摩擦力，但切記還是要避開青苔，不管什麼鞋，踩在青苔上就是很滑...。

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向天山的植被都長得很狂爆，蠻好看的，如果霧氣沒散，會一直到向天池都是這樣模糊的狀況。這次因為天氣差，所以我經過向天池也沒特別做停留，就繼續往下了，只好下次芒草季，再來補上白色芒草佈滿地向天池照片了！

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離開向天池往面天坪走，天氣又好的不可思議...，剛剛下向天山的時候還小淋雨…。

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在離開向天池準備下山時，會有一條比較窄的叉路前往面天坪，或是不經過面天坪直接往清天宮下山，個人蠻推薦多繞一點走這條窄路，雖然前面頗窄，但路很快就會變寬，景觀非常幽靜，而且才短短 300 公尺，沒什麼理由好不繞去看一下的 ～總結這條步道：

  • △階梯多，但距離不是太長，整體算是輕鬆練體能。
  • △腳程快的話的話時間很好安排，周邊交通方便。
  • △視野水水，但天氣多變。
  • △芒草季更推！
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