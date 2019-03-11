【山旅】倒榻後的神木，溪頭的一日行

2019-03-11 08:30 健行筆記 鄭臣 Cheng



記憶中小時候蠻常跟著父母到溪頭旅遊，但沒有什麼印象了。年紀已經到了幾乎只有年節，會和家人一同旅行的年紀，要符合走出大台北的沉悶，又要體貼老人家好走和食宿方便，一同去溪頭的確是不錯的景點。2016 年後，溪頭神木倒塌，景觀跟小時候所看的有很大的不同，也還是總有一些重疊。 溪頭是一個非常適合森林浴的地點，因為每條步道都已經整理的非常完善，幾乎沒有難度可言，輕輕鬆鬆走完園區一整天，也不會感到疲憊。幾個重要必經的景點，神木、空中走廊、大正池，環繞走下來大概三四個小時內可以完成，雖然空中走廊在台灣鰻氾濫的，但溪頭的空中走廊的確蠻有可看性，非常美麗，大概就是空拍機視角吧哈哈哈哈哈。所以這次我的路線是「神木 > 空中走廊 > 大正池」，首先的神木步道是先往上的柏油路，沿路的景緻非常美麗，個人覺得溪頭的可看性，並不在那幾個知名的特定景點，而是沿路美麗的景色。神木倒榻後，對我來說的確少了一些吸引力，但在走步道時，就已經忘記目標是是那顆神木，反而被延綿深陷的視野給迷住，也很喜歡溪頭各種樹種帶來的景觀，有些高聳，有些則是就滿風格。 整理非常良好的步道，優點就是老幼都能安心地行走，但缺點就是有著太生硬的加工感，讓步道的輪廓和絕美的山景、佇立的杉樹有些格格不入，但值得慶幸的是途中還是見到不少野生鳥類、獼猴，讓溪頭保有山林該有的野性。 來到倒榻的神木區，就會有「沒錯！小時候我看過！」的感受，雖然現在神木已經倒榻，景觀稍有不同，但整個神木還是能喚起小時候看到豎立的畫面。旁邊也有商店，是一個大家駐留的點，但我因為有時間壓力，所以沒多做停留。 接著我們前往空中步道，就如上述空中步道雖然氾濫，但我還是蠻喜歡的。加上遊客也不是說非常多，走起來很舒服，空中步道旁邊也有一條小路，可以省一點下山的時間。 之後就是要前往大正池了！途中會經過彩虹橋，但我只在遠遠的地方拍個照，就走人了。來去大正池實在覺得很無聊哈哈哈哈哈，除了歷史背景外，大正池其實並無特別有特色，所以也不用停留太久，整個步道最美的還是沿途風景與空中走廊。

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整個走完沒有耗費太多的力氣，也不需要多麼厲害的體力。這樣的行程可以看到這麼不錯的森林感，已經覺得CP 值很高了，大概就是親子旅遊之大首選了哈哈哈哈哈，最後我們還去了妖怪村，可以在那邊稍作停留吃吃東西，但也不是個很特別的行程就是了。 -鄭臣 chengfb : 不務鄭業 cheng goes out /https://www.facebook.com/chenggoesout/ig : chenggoesout /https://www.instagram.com/chenggoesout/前戶外部落客，現職為影像設計，會畫一些插畫、會做一些動畫、會剪片跟攝影，頗喜歡爬山露營和旅遊。之後會在新的粉絲專頁繼續分享登山相關的體驗跟裝備講解，還請大家多多來聊天！