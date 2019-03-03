曾在山中迷路的我 心還跳動因為有他們

2019-03-03 13:00 健行筆記 NN向上爬



事隔將近一年，我終於有勇氣紀錄這一輩子影響我的一次登山經驗。2018.04.03從香菇寮返回木杆鞍部，沿途沒有訊號、沒有立牌、沒有K數倒數，只有爬不完的松針葉崩潰陡上。14:00左右和其他三位夥伴小休息後繼續趕路，我走得慢走在最後，黑色背包套離我遠來越遠，眼睛掃四周路線布條，找不到路開始聲嘶力竭大喊，持續30分鐘終究沒！有！回！聲！

心慌了但告訴自己絕對冷靜，拿出手機按下112，我知道這一切即將回不去-：這裡是緊急救援：我迷路了：小姐你在哪裡？：中央尖山森林-台中消防局指揮官開始一連串的問與答，第一次用哀鳳指南針，第一次報了座標經緯度「黃小姐請妳一定要待在原地」，是我昨天聽過最多次的一句話，接著就是無止盡的等待，時間過得異常慢也幸好是重裝，身上沒有帳篷至少有睡袋和些許食物和水，找了樹洞躲著，穿上所有保暖衣物，盡力讓自己隔絕冷空氣。18:45天黑了考驗正開始，一點風吹草動都讓我假想是不是有什麼動物出沒，沒有哭因為知道沒有幫助，聽到哨聲，「黃小姐是黃小姐嗎？」今早1:30左右看到梨山分隊，那畫面我想我會記得一輩子，他們有效率且用最快速度，說不完的感謝救命恩人們！！給有在登山的你們請永遠記得這號碼112（希望不會派上用場）

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責任不太想追究至少人無恙。山行邁入第三年心境也轉變了，從剛開始增加百岳數的興奮，到現在不強求每次出發隨遇而安·獨自在森林裡的那十個鐘頭，打開相簿回味在山上的幾千張照片，和不同山友們的共同回憶，像跑馬燈般晃過，心想如果靈魂就這麼一輩子留在我愛的山林裡，似乎也挺好！放心不下的是親愛的家人和朋友們·半夢半醒間我被找到了，平安下山後爸媽來台北車站接我，沒有責怪、沒被下禁山令，而是說了句：「不知道該怎麼報答救難隊員們？出不了力那捐款好了。」·剎那眼眶奪淚，你們說我好勇敢，想說的是命運自有安排，能做到把握每個當下，了無遺憾足矣。

那晚露宿沒有帳篷遮蔽彷彿赤身，5:45睜開眼的景象，對救難隊員的感謝仍道不盡，他們就像命運鎖鏈的鑰匙，關鍵時刻打開了結，儘管表現鎮定，恐懼依舊入侵潛意識裡，睡覺幾乎不做夢的我天天夢見山。驚慌平息後愛山魂在年末舊情復燃，乾柴無法馬上燒成烈火，細細品味才能長久。相隔十個月終於背起了重裝繼續我的大山行，而這次我將把每一步踏得更加穩健。

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