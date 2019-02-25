八仙山森林遊樂區 何其榮幸與藍腹鷴漫步在春光裡

2019-02-25 17:27 健行筆記 李斯特



非廣告時間:趁著學校百年校慶的機會李老師辦理了一場登高望遠.攀樹趣的活動邀請專業的攀樹團隊到校指導全校師生攀上15公尺高的桃花心木這是一場結合勇氣 毅力 體能 技術的挑戰一條繩索 幾個繩結一點一點慢慢的靠自己攀上樹梢

過程中會喘 會累 會汗流浹背甚至會告訴自己放棄吧!!

隨著高度的上升一股怕高的恐懼感油然而生你要提醒自己面對恐懼 克服恐懼

終於攀上15公尺高的桃花心木樹稍懼高症還在但自我實現的成就感會讓你忘了害怕居高臨下 享受清風拂面俯視眼前如同縮小般的微型景物你的心胸會更開闊你的眼界會更遠矚你的靈魂會更自在你會不由自主讚嘆這大自然的奧妙

受困在現在文明中的你 也該試試~~~攀樹活動結束的這個假日顧不得手腳隱約的痠痛馬上前往台中市谷關的八仙山森林遊樂區李老師要去趕赴一場與春天的約會一抵達八仙山森林遊樂區的遊客中心門前的這株緋寒櫻早就換上一身喜氣的桃紅好整以暇的迎接每一位春天的尋芳客

讓人如沐春風的不只是門口的桃紅緋寒櫻還有另一側的扁柏樹頭淡淡的木質香氛像是散播春天的溫潤氣息

親切的笑容 專業的解說原來遊客中心裡的熱心志工才是真正的春風八仙山森林遊樂區內有多條步道可以走一般大眾路線是先由上往靜海寺再往下走回櫻花林但是李老師急著趕赴與春天的約會於是決定先沿著馬路往下走回森活亭直接從森活亭的入口走到櫻花林壯麗雄偉的谷關群山矗立眼前隱約可見山下的粉紅色跨溪大橋只是在讚嘆撩人景色之餘還要小心來往的車輛

沿著馬路下坡約1公里就能看見路旁的森活亭不耽擱 直接從一旁的石階小徑往上走

雖然接下來是一路上升的石階小徑但指示牌上每個景點的距離都不到300公尺這個距離才適合優雅的跟春天來場約會!!

不一會兒就可以看見陽光下一抹抹粉紅春光櫻花林到了!!

不過這櫻花林中盡是高大的櫻花樹高高的枝頭上點綴著稀疏的櫻花看來是錯過了花季興沖沖的李老師只能遠觀這一團春天的紅暈

不能笑拈櫻花沾喜氣至少能拍張粉嫩嬌貴的春光網美照

走過讓人有點沮喪的櫻花林繼續沿著蔥鬱森林中的小徑往上走距離一直都不遠喔!!

場景切換成茂密挺直的柳杉人造林林中放置一張舒適豪華的石雕座椅一屁股坐上立即散發出李董的氣勢!!

陡峭石壁旁搭了一座簡易的木橋原始中呈現出簡樸清幽的協調美感

石階小徑走到終點就是台灣八景入選紀念碑碑文上記載日治時期的台灣八景-八仙山 阿里山 淡水 旭崗 鵝鑾鼻 太魯閣 壽山 日月潭李老師全都收集完成囉!!!

八景紀念碑旁邊就是第二停車場從第二停車場沿著馬路先走回遊客中心沿途種植的緋寒櫻倒是精彩盛開中遍植的粉嫩櫻紅將園區裝扮得明媚動人讓李老師連走個馬路都春心蕩漾

八仙山森林遊樂區內有台中商旅經營的餐廳但李老師一行人早就準備好高檔的泡麵 點心和水果要在這滿園春色中吃美食 賞美景遊客中心附近布置一些木頭工藝品造型很簡單表情卻是出奇的栩栩如生

可愛的小木馬更是增添童趣喚醒李老師心中沉睡的小男孩

綠蔭下盡情享受春天的風和日麗舒服到有點慵懶了但是走進大自然的李老師總有無限的活力繼續從第一停車場沿著馬路往前

照著地圖指示應該是要接上沿著溪岸修建的天籟步道可惜天籟步道正因維修而封閉可惜錯過如天籟般的潺潺水聲與嚶嚶鳥鳴

那就上切往清風亭前進清風亭果然如清風般怡然舒暢可惜二條電線硬生生的壞了這幅山林美景

小徑旁突然橫立一小簇金黃的竹林金黃色竹子樹幹上還有一條條翠綠的線條看似很人工合成卻是貨真價實的純天然解說牌上清楚說明這是來自印度的金絲竹!!

八仙山可是日治時期三大伐木林場之一因此園區裡還是保存著一些伐木設備

儘管花況稀疏的櫻花林讓人有點沮喪但是春天總在不經意的角落向你招手想不到這個角落的緋寒櫻特別嬌豔鮮明

翠綠的草地 嬌豔的櫻花意料之外的驚艷更容易讓人心花朵朵開

於是李老師徹底解放偶像包袱像是起肖般翻滾在一片斑斕的色彩中最後 噗通一聲整個人跌進了春天的懷抱裡

再往前就是園區裡的生態教室今天教室沒有開放但教室前的觀景台依舊是欣賞春光與青山的好地方

告別旖旎的春日風情踩著原始的碎石路徑走向另一種大自然風情

黃瓦紅柱的靜海寺隱藏在濃密的樹林中絲毫不突兀彷彿隨時有僧人跟你問好 打招呼

靜海寺供奉觀世音菩薩廟寺簡單卻仍是莊嚴

寺廟旁有一座山泉石台水池掬起一泓清泉 感受掌心的沁涼泛起的漣漪凝結在一片安詳寧靜中李老師有點醉了~~~~

靜海寺旁就是八仙山主峰的登山口谷關七雄中最高也最操的老大-八仙山這次先跳過但李老師一定會再回來的!!

那就默默的繞過八仙山登山口從旁邊的小徑繼續往前直達秀麗的竹林雄偉的山岳旖旎的櫻花原始的森林懷舊的遺址再加上這一片廣袤的秀麗竹林今天的八仙山森林遊樂區賞景之旅 100分!!

纖細整齊的竹林裡延伸一道斑駁粗曠的青石階簡樸的小佛寺坐落在石階盡頭多麼的隱逸清幽像是隔絕了紅塵中的紛紛擾擾

穿越竹林 登上石階神社遺址就在石階的盡頭一片祥和靜謐中突然一陣窸窸窣窣的聲響抬頭一看喔~~賣尬天~~鵝啊是藍腹鷴!!!!是優雅從容 氣定神閒的藍腹鷴

熱愛大自然的李老師當然也常和藍腹鷴不期而遇但不是在霧中 就是在雨裡只能驚鴻一瞥那道華麗的身影從來沒有這麼近距離的接觸

藍腹鷴一現身馬上技壓全場一身斑斕炫麗的色彩是繽紛華麗的極致化身

李老師何其榮幸居然能夠親眼見證這造化自然的奧妙居然能跟藍腹鷴同框合照居然能夠和藍腹鷴漫步在大好春光裡

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今天這一趟真的沒有白來了這輩子真的活得值得了!!不過也別見到藍腹鷴就忘了神社遺址可惜當年的神社並沒有被保存下來如今只剩下一塊水泥和一面解說牌

今天值得了心滿意足 帶著微笑 輕快的回到遊客中心八仙山也是許多珍貴鳥類聚集的場所因此吸引了許多愛鳥攝影師齊聚一堂每一個攝影師都架起了大砲鏡頭對準目標靜靜的等待等待夢中的精靈降臨

這股熱忱和傻勁也感染了李老師一行人於是BEN和YANG也跟著拿出相機拼命拍照雖然不是最專業但也留下最令自己感動的畫面首先上場的是台灣特有種-冠羽畫眉渾圓的身材 飄撇的龐克頭愛吸花蜜 愛吃果實總是群聚在紅通通的緋寒櫻枝頭上吱吱喳喳 蹦蹦跳跳真是讓人一眼就愛上的小帥鳥

接著上場的是台灣特有亞種-鉛色水鶇鉛灰色的羽毛帶點粉藍的光澤亮橘色的尾巴不停翩翩搧動著讓人驚訝自然界竟有這麼時尚的搭配

現在李老師總算懂了為何愛鳥人士願意花上一整天時間癡等就只為了捕獲這群小精靈的剎那身影風和日麗 春暖花開 鳥語花香你怎能不愛台灣的明媚春光呢??

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