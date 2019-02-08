【調查】2018健行大調查－系列四／山友心聲篇

2019-02-08 10:30 健行筆記 健行筆記



編按：還記得2018的年底，我們舉辦為期兩週的「登山健行大調查」嗎？在短短的兩週中，一共收到了3,803份有效問卷，平均每人花費9分鐘25秒填寫。現在要來公佈調查結果囉！

本問卷中，填問卷者的年齡層分佈如下：

本問卷中，填問卷者的年齡層分佈如下：

● 16～25歲佔5%

● 26～35歲佔15.6 %

● 36～45歲佔 21.3%

● 46～55歲佔20.4 %

● 56歲以上佔6.2 %

本問卷分為四大主題，分別是「登山健行習慣」、「登山健行裝備」、「登山健行安全」以及「山友心聲大聲說」，問卷結果採系列式發表，本篇為第四篇「山友心聲篇」調查結果。

山友心聲篇

一、登山健行時最困擾您的問題？

大家最困擾的問題前三名分別是：

● 38%的山友找不到人一起去

● 16%的山友不知道要去哪爬山

● 14%的山友不知道住宿或交通要如何安排

針對不知道要去哪裡爬山、不知道住宿或交通要如何安排的山友們，這邊有三個主題步道可以立刻消滅你的困擾唷！

【主題步道】台北捷運步道

【主題步道】搭火車去爬山

【主題步道】搭台灣好行去爬山

二、在山上最常惹怒你的事？

最常惹怒山友的三個行為分別是：

● 30%的山友認為是有人亂丟垃圾

● 18%的山友認為是沿路或山屋裡有人很吵

● 17%的山友則認為佔著景點不放

關於常常在山林間看到有人亂丟垃圾的行為，先來看看無痕山林的基本原則，這樣下一次在山上碰到有人亂丟垃圾，可以根據下面兩篇文章的內容，婉轉得提醒對方囉！讓我們一起將憤怒化為改善環境的力量吧！

【戶外百科】健行的無痕山林準則

【戶外百科】登山守則─和大自然做朋友

三、在山上最困擾你的事？

山友們在山上前三名最困擾的事情分別是：

● 21%的山友最困擾的是沒有廁所

● 19%的山友最困擾的是睡不好

● 17%的山友最困擾的是昆蟲叮咬

關於昆蟲叮咬這件事，大家最常健行的郊山、中級山發生的頻率高於高山百岳。為了解決讓大家困擾的昆蟲叮咬，可以參考下方專輯，收錄了關於野外動物與昆蟲的知識唷！

【專輯】野外動物與昆蟲處置

四、找朋友去爬山，他最常拿來拒絕你的原因？

● 最常被拒絕的原因，前三名分別是：覺得太累、討厭運動，還有不好說的原因...

● 有3％的山友表示，還沒人敢拒絕他的邀約過！

找親友爬山，將近六成被拒絕的原因是覺得爬山太累，確實，爬山從來不是一件輕鬆的事，但是仍然有些方便上手的小撇步可以學起來喔！下一次找親友爬山時，可以將下方文章一併分享給親友唷！

【戶外百科】登山休息步－大絕招！怎麼走都不怕累

以上為第四篇「山友心聲篇」的調查結果，想了解爬山這個廣大的同溫層，或是想知道其他山友的偏好與習慣，請看本系列其他文章！

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