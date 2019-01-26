嚮導的即刻救援何時啟動？ 以小紅帽松羅湖的即刻救援為例

2019-01-26 07:55 健行筆記 ALON WANG



俗語說的好:【兄弟登山各自努力】這背後的意義說明了登山這項戶外運動是需要靠自身努力來完成攀登目標的，在紅狐嚮導20多年來所帶領的登山隊伍中，出隊時隊員的登山能力有差異是很常見的，尤其在商業隊登山隊中，剛入門的登山者比比皆是，雖然領隊在出隊時會再三叮嚀隊員要自我鍛鍊體能，但出隊時會落隊的還是大有人在，原因除了基本攀登體能沒練足外，還可能有以下原因:

1.因為對路況(登山環境)的不熟悉所造成行進時的害怕

2.海拔高度適應不佳所造成身體不適

3.登山時意外造成身體不適 如腳扭傷/抽筋/生病…等

所以問題就來了，面對落隊的隊員，嚮導或登山協助員要不要出手協助，這是一個見仁見智的觀點，但就紅狐嚮導的觀點而言，會依據以下幾點進行評估是否要出手協助:

1.隊員自身現況是否有危險疑慮，如已經腳抽筋或扭傷走不動/高山症…等，若有，二話不說，即刻救援

2.目前天候環境的變化: 如長時間下雨或有短暫大降雨，為避免因行動速度過慢，延伸造成後續身體的不適或甚至失溫，紅狐也會出手相助。

3.考量整體團隊的行進速度:假設團體隊員大多行動迅速，只有少部分人落隊時，若是往營地時 ，則可派嚮導在後面慢慢壓隊，讓隊員慢慢走到營地，增加隊員學習經驗，但若是要返回的時候，要到回登山口時，隊員若有嚴重落隊時就會造成 對其他已經抵達登山口隊員會有漫長的等待時間，假若當時還在颳風下雨的話，那隊員就會等到厭世了……這時候紅狐嚮導是會出手相助。

4.若都沒有以上問題，最後就考慮隊員的態度，這是指隊員有沒有公主病或王子病的問題，若沒有，他是很積極的想完成這一條路線，但因個人因素的關係，實在使不上力，紅狐嚮導則會邀請其他隊員協助落隊隊員完成登山路線，以展現團隊的精神…

許久沒來松羅湖，該湖位在宜蘭縣南勢溪的上游處，是一座中級山凹地沼澤湖泊，海拔高度約為一千三百公尺，此常年雲霧籠罩，時有山嵐如薄紗籠罩或輕覆湖面，猶如害羞的少女，因此又被稱為「十七歲的少女湖」。前往松羅湖的路程沿途泥濘崎嶇難行，加上霧氣濃厚，登山的過程極為不容易，許多山友又將此湖稱之為「夢幻湖」。松羅湖周圍林種多為雜木林及闊葉針樹林，每年十月至隔年四月還有許多侯鳥遷徙此處渡冬，自然生態也相當豐富，非常推薦大家來走走。

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有鑑於上次加羅湖慢活健行隊事件，所以這松羅湖登山隊為了要多多訓練小紅帽，特地再次安排他來帶隊，這次登山隊有14名隊員報名，有4個資深嚮導加1位助理嚮導一同出隊來協助隊員，而第一次嘗試登山的隊員有5位，所以嚮導群已是充分準備妥適了。 十七歲之湖的舊登山口早已經封閉，從2016年起開始由新登山口進入，新登山口需再多步行產業道路約10分鐘才會抵達，目前往松羅湖的路線上約每100公尺有一個黃色反光指標(但僅供參酌的喔)，停車場距離松蘿湖登山口還要再走約300-400公尺，我們拍完團照後開始正式起登。 全長約5.4公里的松蘿湖登山路線，爬升高度約從700m～1330m之間，一般登山者約需五小時路程就可以抵達松蘿湖 。就行走距離時間和爬升高度來說難度不算很高，但因為需要背負露營重裝，加上路面常年泥濘濕滑、泥巴充斥，對新手而言確實也不是很輕鬆的，出發時，就如平時的狀況，雲霧籠罩，所以大夥是往霧裡走去！

但越走天氣越來越差，我們一直在陰雨綿綿與白霧茫茫中交替中走著，再加上通往松蘿湖的天然步道，盡是泥濘，沒多久鞋子上、褲管上都沾滿了泥巴，對新手而言實在是一個自我挑戰的路線，不過既來之則安之啊，隊員只能苦中作樂的心態，把吃苦當吃補了，就當成人生另一個成長體驗營唄…第一個休息點來到有著水龍頭一大片空地，此地就是著名的水龍頭營地，也是這個路線上的最後水源地。隊員一開始都還跟的上，但過了水龍頭營地後隊員速度明顯拉開，因為從水龍頭營地開始，步道開始變陡，且需要上上下下的，每步的落差都有點大。

第一天抵達湖邊時 已有隊員嚴重落後約2小時(約走了7小時)小紅帽主動積極地去關心隊員，瞭解整體狀況，發現原因是在於隊員是第一次走中級山，沿路的路況與泥濘已超乎他的想像，下午又開始下雨，加上這次是他第一次背著重重的背包，又須不斷地攀踩著樹跟，途中因為踩到的樹根太滑，以致不心跌倒進爛泥裡而心生恐懼，因此走路來又更加謹慎，以致嚴重落隊…

再次踏入松蘿湖少不了是霧氣與寧靜的感受，時有的山嵐如薄紗籠罩，讓它依舊猶如害羞的17歲少女一般，令人著迷的很，難怪會讓山友會一而再，再而三的造訪。這次是松羅湖饗宴之行，當然少不了大廚們大秀廚藝的時候，松阪豬、五花肉、蒜味香腸……湖邊當然少不了的什錦火鍋饗宴，雖然外面一直下雨，但我們依舊閒聊得很開心，渡過虛無飄渺，山嵐繚繞的夜晚。

第二天 9點離開湖邊時，細雨依舊不斷，湖邊泥濘有過之而無不及，隊員由雙嚮導先行帶出發，協作群協助完成6頂帳篷與炊事區收整才出發，起程不到一小時半，身揹接近30公斤的協作們已經更跟上隊伍了，隊員逐分成2隊，一隊想快點離開所以跟著協作們一起出發，另一隊則按照自己步法的速度前進，但昨日落隊的隊員，走起路來又更加謹慎，最終派了1位嚮導跟著他在後面走...

但12:30無線傳來前面隊伍已經抵達登山口，此時，因為不知道落隊的實際位子與狀況，小紅帽自願往返回關照一下隊員，在12:55來到隊員身邊，發現身體狀況良好，研判因為對路況(登山環境)的不熟悉所造成行進時的害怕，身邊又有2位嚮導與他三鐵的朋友跟著，整體狀況無慮，但他們竟然還沒有走到一半，此時，小紅帽腦中浮現出了加羅湖時紅狐嚮導的諄諄教誨：「男人就是要有擔當，肩膀就是要寬，要好好照顧新手……等」，小紅帽二話不說，就將隊員的背包扛上了肩，一個人扛著2個包又迅速回到了登山口…

紅狐知道的義行，深深的感動，培育多年的徒弟，終於可以獨當一面了。這一群值得您信賴的登山協作群……紅狐嚮導的聯絡電話如下:0800520520—0800我愛您我愛您…

依舊是默默無語 沉穩的紅狐嚮導

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