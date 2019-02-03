【調查】2018健行大調查－系列一／登山習慣篇

2019-02-03 12:00 健行筆記 健行筆記



編按：還記得2018的年底，我們舉辦為期兩週的「登山健行大調查」嗎？在短短的兩週中，一共收到了3,803份有效問卷，平均每人花費9分鐘25秒填寫。現在要來公佈調查結果囉！

本問卷分為四大主題，分別是「登山健行習慣」、「登山健行裝備」、「登山健行安全」以及「山友心聲大聲說」，問卷結果採系列式發表，本篇為第一篇「登山健行習慣」調查結果。

登山健行習慣

一、你登山健行多久了？

大部分網友有登山健行的習慣已經有1~3年，超過5年以上也有三成之多。

二、最近一年內，最常從事的登山健行活動為何？

有45.6%的網友最常從事的活動為郊山與步道，愛往中級山爬的網友有27.3%，另有22.1%網友喜愛爬百岳。

三、最近一年內，平均每月登山健行幾條路線？

平均每月走1~3條以上步道的人佔很大的比例，高達82.9%。

四、2018年攀登過的百岳數量？

大多為1~3座，佔比40.5%，也有31.5%的網友去年沒有爬百岳。

五、有參加登山健行社團或協會嗎？

有64.6%的網友未參加登山健行社團或協會。

六、有參加登山健行社團或協會的網友，其目的為何？

有44%的比例是為了參加該單位舉辦的活動，27.6%的網友是為了結交朋友，22.9%的網友是為了有專業領隊帶隊。

七、最受歡迎的前三名登山健行活動類別為何？

國內健行佔25.4%，古道健行佔24.7%，生態與部落健行佔20.5%。

八、網友登山最常受傷的部位是？

第一名為膝蓋，佔20.4%，第二名為腳趾，佔13.3%，第三名為腳踝，佔10.7%。

九、大家都是自己去爬山、還是跟朋友去玩？還是跟商業團呢？

有高達53.2%的網友登山健行都是以自組隊的方式進行（朋友／網路糾團），此外有13.4%的人是獨攀者，商業團佔比8.1%。

十、大家都是爬幾天的山居多？

大多數網友進行登山或健行活動為單日，佔比66.4%，兩天一夜者的比例為20%。

十一、爬山會寫登山計劃、並設留守人嗎？

有41.4%的網友做登山計劃書並安排留守人，但有22.3%的人對此毫無概念。

十二、平常有在做體能訓練嗎？

有高達76.3%的網友平常有在體能訓練

十三、有在做鍛練的網友，平常都做什麼體能訓練呢

以健行為訓練體能方法的網友為25.1%，有24.6%的網友以跑步方式訓練，快走也頗受歡迎，佔17.5%。此外有14.3%是以騎自行車的方式訓練。

十四、你覺得自己是哪一種級別的山友呢？

有53.6%的網友認為自己是資淺山友，有37.8%的網友認為自己是入門新手，神人與砍路達人佔不到一成。

十五、網友喜歡登山健行的原因是？

第一名為喜歡大自然，佔比22.9%，其次為了身體健康，佔比17.7%。

以上為第一篇「登山健行習慣」調查結果，還有「登山健行裝備」、「登山健行安全」以及「山友心聲大聲說」系列即將推出，敬請期待！

Photo by Holly Mandarich on Unsplash 分享 facebook

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