「登山裝備分享」找一顆可以再戰30年的登山包

李瑞克的浪山素



嗨!我是李瑞克!因為過年要去尼泊爾ABC,全家人非常嚴肅得叫我換一個背包。原本打算讓我的30年犀牛背包在結束ABC行程後光榮退休,可是萬般考慮後,理性還是戰勝了感性....儘管這顆背包外觀看起來還是非常勇健,但是每踏出一步,肩帶就會發出類似老舊閣樓的聲音,說真的我也有點擔心他能不能完成這至少八天的重裝縱走行程。

▲我爸傳承給我的30年犀牛登山包研究了一些背包後,【Mystery Ranch - Glacier 70L】和【Gregory - Baltoro(舊款) 75L】在容量和預算上比較符合我的需求。Mystery Ranch神秘農場是這幾年在台灣非常火紅的背包品牌,主打超耐用(500D超高強度布料)、背負系統超舒服,美國特種部隊執勤時使用背包;Gregory則是號稱登山背包界的勞斯萊斯,也同樣強調背負系統的舒適,另外還有許多具有小巧思的背包設計。簡單來說,兩款背包同樣強調背負系統,但Mystery Ranch是完全的硬派風格;Gregory則是走一個精緻路線。當然,我也發信問了原廠這兩顆背包是不是純素的。

以下是原廠的回覆:

Gregory:沒有使用直接的動物製品,無法確定整段生產過程是純素的。Thank you for your recent email and interest in Gregory products.Please be advised, we do not use any direct animal products in our technical products, including the Baltoro.

However we don’t manage our raw material suppliers to the level of being able to claim that our products are vegan. There could be animal by-products used in some process associated with the production of our fabrics, etc without our knowledge.

Mystery Ranch:大部分產品都是純素材質,除了某些使用皮製Logo的小包包。Thanks for your interest in Mystery Ranch. None of our products are certified as vegan, but most of our items are made exclusively with synthetic materials so they should qualify as vegan. (The excusions would be some of our smaller day packs that feature a leather logo label.)Again, we do not have any official vegan product certification, but the entirety of the Glacier is built of synthetic materials.

現場試背心得:

試背之前一直無法決定這兩顆背包要選那顆,畢竟各有優勢。但是負重15公斤試背之後,兩顆包的高下立判。Gergory Baltoro 雖然背起來比想像中好看很多,但是腰帶的設計比較硬,走起來會一直磨到我的髖骨(個人比較敏感),腰帶兩側的小口袋容量也比想像中小,感覺放不了什麼東西;Mystery Ranch Glacier 則是背起來真的很舒服,腰帶超厚,好像被一整圈枕頭包圍,而且背包可以壓縮到很小,適合短、中、長期的背包旅行。原本認為水壺袋沒有特殊角度設計會很難拿到自己的水瓶,現場測試比想像中好拿很多,不成問題。長程縱走最需要在意舒適度,所以試背完基本上沒什麼猶豫就選了MR Glacier,反而是要選黑色還是橄欖綠讓我考慮比較久XD。

▲Gregory Baltoro 85L 紅色試背(現場沒有75L)

▲Mystery Ranch Glacier 70L 黑色

▲Mystery Ranch Glacier 70L 黑色--

背包比較: 【Mystery Ranch - Glacier 70L】

⭕️ 超耐用布料,感覺再用30年沒問題。

⭕️ 背負系統強大,行走時穩定性高。(試背後:厚實的腰帶在負重情況下真的很舒服。)

⭕️ 超硬派風格,好像很適合曾在特種部隊服役的我。

❌ 水壺側袋沒有特殊角度設計。(試背後:搭配Stanley登山保溫瓶完全沒有不好拿的問題。)

❌ 沒有附背包套。(我原本就有背包套,不構成問題。)

❌ 腰帶沒有置物空間。(可用胸前袋裝東西。)

❌ 價格偏貴,大約 NTD 12,000。【Gregory - Baltoro (舊款) 75L】⭕️ 熱塑型肩腰帶,強調背負系統舒適度。

⭕️ 2015年Backpacker金獎、年度戶外裝備獎。

⭕️ 方便自己拿取的水壺側袋角度設計。

⭕️ 附背包套,甚至還附雙肩的攻頂包(可當水袋內袋)。

⭕️ 腰帶兩側都有收納袋。⭕️ 價格便宜,現在出清價約 NTD9,000。

❌ 感覺沒有比Mystery Ranch耐用。

❌ 外型稍微比Mystery Ranch差了一點(每個人審美觀不同)。—

Mystery Ranch Glacier 70L 開箱!

▲正面照先來一張

▲強壯的背負系統。

▲背包上蓋有兩個大的橫向口袋,可以塞雨衣、保暖層。還能拆下來當攻頂肩包。

▲前方的兩隻火箭筒也可以塞一堆東西。

▲背包左側的大拉鍊開口可以快速的拿到背包內的東西。

▲背包內部有水袋空間,可以放3L水袋。

▲背包下方的拉鍊開口可以快速的拿取睡袋。背包內部也有隔間可以壓縮睡袋,單日行程不需睡袋時也可壓縮這個空間,非常好用。

▲側邊的水壺袋搭配Stanley保溫瓶,意外的好拿。

▲側面來一張。-- 實背照片

後記:負重13公斤到公園走三公里的感想是:腿很酸,但是肩膀、脊椎都不會有不適感,的確是背負系統相當強大的一顆包。實際觸摸後也可以感覺到跟30年犀牛登山包一樣強壯的布料(甚至更強),我有把握這顆Mystery Ranch Glacier可以陪我再戰30年。如果你正在找登山包,舒適度與耐用度也是你的首要考量,不妨去試背看看這顆背包吧!

