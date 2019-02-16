裝備分享／Zamberlan 重裝鞋兩個月實穿心得

2019-02-16 15:00 健行筆記 張善維



觀察了一下健行筆記的文章，似乎很少山友有分享重裝鞋的心得，自己不久前剛購入一雙，突然心血來潮寫一篇不專業分享文。

大家以為穿雨鞋登⼭的都說⼤⼤？（誤）

起初登⼭其實是⼝袋不夠深才會穿雨鞋登⼭啊，就這樣穿著雨鞋⾛遍百岳和中級⼭，除了悶與⽀ 撐性不佳實在找不到什麼缺點了。 不過愛好登⼭的⼈，還是選擇⼀雙包覆性佳的登⼭鞋來好好保護雙腳以防意外發⽣。就在兩個⽉前，報名了雪訓 （聽說今年暖冬雪況不佳） ⼼想真的不買雙正統登⼭鞋不可，不可能穿著雨鞋在峭壁上游⾛，避免在五岩峰⼀失⾜成千古 恨，叫天天不靈，叫地地不應。於是回家後，指頭控制著腦袋點開，登⼭⽤品店網拍，⼼動不如⾺上⾏動前往知名登⼭⽤品店 *⼩叮鈴：

登⼭鞋⼀定要試穿！！！ 登⼭鞋⼀定要試穿！！！ 登⼭鞋⼀定要試穿！！！ 很重要所以說三次由於本⼈是個強烈靴⼦控

⾃從穿了靴⼦開始便知 ⼀雙鞋好好保養穿過數⼗年不是問題 試了⼜試

（左⻑筒1014/右⾼筒1013 皆為Zamberlan）

(Zamberlan1016鯊⿂迷彩)

最後還是決定把這雙不論是皮革顏色或是穿舊後的外觀都深得我心不過在寫這篇文章時，鞋子已經被我拿去南胡群峰虐待了五天，附上一張官網的圖片

鞋底採用 ZAMBERLAN® VIBRAM® NorTRAK 獨家材質，具有雙密度的 PU 中底，密度較低的一層用來吸震，密度較高的一層用來提供穩定性及減震，走起來柔軟 Q 彈；大底具有卓越的抓地力，良好的下坡制動力，刻痕深並且好清理的切面；攀爬時，彷彿可以感覺到輕微的搖桿在引導你輕鬆的克服上坡 以中高筒設計，採用 Hydrobloc 上蠟皮革包覆鞋面，厚度 2.8mm，支撐保護性佳，並為靴子提供了額外的防水層 採用 MICROTEX 尼龍的襯裡能夠幫助快速排除水分，並高度透氣 裡層為 GORE-TEX Performance 防水布料，襪套式設計，運用 GTX Bootee 作法，將 GTX 與鞋身為熱貼合，緊密並減少縫線，提供最佳防水透氣效果！ 專利的 Flex-STM 系統，在鞋外側靠近腳踝的地方，設計一處柔軟的襯墊，讓雙腳在崎嶇地形行走偏移時，不會因為鞋筒的擠壓而不舒服，同時兼具腳踝的保護性 具柔軟襯墊的鞋舌，最貼近符合腳背的形狀，提供絕佳舒適度 鞋頭熱塑型橡膠加強防護，強壯的鞋跟則提供最佳的穩定性 寬版鞋楦，適合亞洲寬版腳型

到家後當然就是迫不及待將鞋子再拿出來好好觀賞一番，鞋盒上用英文加圖示告知我們該如何保養鞋子由於前面說到小弟我是個靴子控，當然少不了該有的保養等我出去走跳一番過後將鞋子穿的塵土泥巴多一點再來寫一篇皮革保養文和各位分享。第一次在戶外初登場的模樣

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沾上一點塵土似乎更有感覺但這趟旅程是去合歡北峰，只走個幾小時，似乎有點大材小用的感覺上周穿著它跟友人去了南湖群峰，算是認真感受到它的威力，這雙鞋的定位於中高階登山鞋，由於自己有想要追求完登百岳，所以還是捏著給它下去了，由於鞋底紋路夠深相對的也提升了危險地形上的抓地力。對比今年五月穿了雨鞋去了趟南湖群峰，Zamberlan登山鞋除了在樹林間盤根交錯下坡的地形會滑之外其餘地形完全能夠輕鬆應付。最後沒有最棒的裝備，只有最適合自己的裝備。工欲善其事必先利其器，一個適合自己的裝備真的能夠對一趟行程減少足底不少的負擔。

我的小朋友們就像這大風一樣，把他們都吹走了。INSTAGRAM：mt_blackguy

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