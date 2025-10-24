藝人閃兵案複檢病歷造假？衛福部坦言很奇怪 優先針對高血壓個案調查
藝人造假病歷閃兵案延燒，其中修杰楷、陳柏霖等人皆因造假高血壓遭拘提，衛福部22日已發文要求北市衛生局調查北榮、台大及三總3間複診醫院。衛福部醫事司長劉越萍表示，病例最長存7年，目前針對3家複診醫院有開出高血壓異常診斷書個案釐清，看是在管理上還是醫師的個人出現問題，假若情節重大涉及造假，恐遭撤照。
劉越萍說，因為初診可以自費在任何的醫療院所都拿到診斷書，主要還是複診認定，因此針對複診醫院並先以有開出高血壓異常個案釐清，如何開立出診斷證明，是醫院醫師個人行為，或是醫院管理端出了問題還待釐清。目前該集團主要是以高血壓為主，假若發現醫師惡劣造假病歷，將會送懲戒委員會並依偽造文書交由檢調處理後續。
劉越萍坦言相當奇怪，因三家醫院規模大，不像一般小診所人力較少好掌握，大醫院有護理師、醫檢師及櫃檯等人力，大家還會輪班，人手太多，能造假真的很奇怪。不過現在偵查不公開，衛福部也未獲個案資料，尚不了解個案細節。
劉越萍表示，衛生局已發文要求3家負責複檢業務的醫院提供相關資料，預計2周內完成資料彙整及調查。
