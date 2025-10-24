因閃兵案被查 台大、北榮、三總自認嚴謹

藝人閃兵案延燒，衛福部廿二日發文台北市衛生局，要求針對兵役體檢複檢醫院進行調查，包括台大、台北榮總及三總。台大醫務秘書陳彥元說，該院兵役複檢程序嚴謹，「要有弊端機率很低」；北榮院長陳威明說，「詐騙猖獗時代，連看病都要防詐騙，實在悲哀」。

閃兵案因不法集團假造健檢結果，逃脫兵役義務，內政部長劉世芳日前在立法院說，一一二年役男免役率高達百分之十六，背後有許多偽造、不實陳述情況，未來將修法針對役男體檢與健保就醫紀錄進行勾稽，盼杜絕造假；並指檢方已掌握協助役男免役的「特定不肖醫師」。

陳威明說，檢警介入調查結果出爐前，各界勿過度臆測、批評，院方會完全配合；該院兵役複檢嚴格，甚至需住院診察，要騙過醫事人員不容易，「詐騙猖獗時代，連看病都要防詐騙，實在悲哀」，若查獲不法一定給予嚴懲，建議未來兵役體檢複檢，回歸專業軍方醫院，或訂定更嚴格規範。

陳彥元說，至昨天中午院方未接獲衛生局詢問，也未掌握院內有個別醫師「被約談」，依衛福部說法，相關人員應很快就會來院調查，未來如有醫師被約談，院內有法律資源，如同仁表達需求，會盡量協助。他說，兵役複檢程序嚴謹，發生弊端機率很低，相關單位調查一定配合，但結果出爐前，醫師都應被信任。

三總院長陳元皓說，今年二月已依軍醫局指導，針對役男血壓複檢，一律安排住進加護病房實施廿四小時連續動脈血壓監測、心電圖、Ｘ光、血液及尿液等檢查，嚴謹體位判定。目前未有醫師遭約詢調查。