快訊

NBA／震撼彈！拓荒者教頭畢拉普斯與熱火球員 傳因涉非法賭遭逮捕

桃園倉庫大火動員百餘消防救援 晚間尋獲失聯網拍夫妻均罹難

普發現金怎登記入帳？官網上線了「11月5日預登記」 眉角看過來

藝人閃兵爭議 三總：無醫師遭約詢、全力配合調查

中央社／ 台北23日電

藝人閃兵爭議持續擴大，衛福部將徹查台大、北榮及三總等負責兵役複檢的指定醫院。三軍總醫院長陳元皓表示，截至目前，尚無醫師遭檢調約詢，秉持勿枉勿縱原則，全力配合調查。

衛生福利部昨晚對外說明，已發函要求台北市衛生局清查3間負責複檢的指定醫院，包括三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，要求2週內釐清，是否有不實開立診斷情形，若查出造假，將依法移送檢調偵辦。

陳元皓今天晚間以文字向媒體說明，自今年2月至今，三總已依軍醫局指導，針對役男血壓複檢，一律安排住院ICU加護病房，實施24小時連續動脈血壓監測、心電圖、X光、血液及尿液等相關檢查，嚴謹體位判定，維護兵役公平。

陳元皓表示，至目前為止未曾有醫師遭檢調約詢調查，後續將秉持勿枉勿縱原則及指導，全力配合檢調偵辦、打擊不法，維繫社會大眾對國軍醫療體系的肯定與信心。

兵役 閃兵案 衛生局 檢調

延伸閱讀

楊祐寧父今火化強打精神工作　聞麻吉修杰楷閃兵：給他一點時間

藝人閃兵燒全台！蔣昊懺悔「我花了20萬閃兵」：凡事總有代價要付

扁平足、十字韌帶斷裂能閃兵？醫曝影響檢驗難作假 但仍需複檢判定

閃兵延燒三醫學中心…北榮院長嘆「看個病都要防詐騙」 台大：弊端機率低

相關新聞

BMI值45才可免役！醫喊相當於「Joeman變蛇丸」 猝死風險極高

藝人閃兵案持續爆發，國防部、內政部也修正役男體位判定標準，未來BMI值要達到45才能免役，如果以180公分的身高來看，體重大約落在145公斤，相當驚人。

扁平足、十字韌帶斷裂能閃兵？醫曝影響檢驗難作假 但仍需複檢判定

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人閃兵案持續延燒，大家開始對藝人免役的原因感到好奇，許多人因為扁平足、十字韌帶斷裂而不用服役。...

閃兵延燒三醫學中心…北榮院長嘆「看個病都要防詐騙」 台大：弊端機率低

藝人閃兵案延燒，衛福部昨發文北市衛生局，要求針對兵役體檢複檢醫院進行調查，包括三總、台大及台北榮總。台大醫務秘書陳彥元表...

藝人裝病逃役小兒科！ 醫曝「最猛閃兵手法」：意志力驚人

藝人「閃兵案」話題持續發酵，引發社會對兵役制度與體檢流程的關注。曾擔任兵役體檢醫師的戴定恩，透露役男為求免役的「創意手法」真的是五花八門，最猛的是拿針戳胸，希望製造出氣胸，極端手法讓他大開眼界。

拘提坤達閃兵案爆紅！帥檢粘鑫18歲實現不了模特兒夢 改當「1％檢察官」

藝人坤達涉閃兵案，因人在加拿大工作，昨日清晨飛抵桃園機場，新北市檢察官粘鑫將他拘提返回新北市永和分局。…

藝人靠高血壓閃兵「1人難達成」 醫勸別把自己弄免疫：恐一輩子回不來

閃兵案持續延燒，藝人坤達十五年前偽造高血壓不實病歷成功閃兵，昨到案後交保。對此，醫師姜冠宇發文，指出要達成免疫條件的困難之處，坦言「單靠一個人要做到此體徵不太容易」，如果年輕人血壓、體重或近視達到免疫標準，都不值得羨慕，因為很可能一輩子回不來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。