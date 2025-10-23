藝人閃兵爭議 三總：無醫師遭約詢、全力配合調查
藝人閃兵爭議持續擴大，衛福部將徹查台大、北榮及三總等負責兵役複檢的指定醫院。三軍總醫院長陳元皓表示，截至目前，尚無醫師遭檢調約詢，秉持勿枉勿縱原則，全力配合調查。
衛生福利部昨晚對外說明，已發函要求台北市衛生局清查3間負責複檢的指定醫院，包括三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，要求2週內釐清，是否有不實開立診斷情形，若查出造假，將依法移送檢調偵辦。
陳元皓今天晚間以文字向媒體說明，自今年2月至今，三總已依軍醫局指導，針對役男血壓複檢，一律安排住院ICU加護病房，實施24小時連續動脈血壓監測、心電圖、X光、血液及尿液等相關檢查，嚴謹體位判定，維護兵役公平。
陳元皓表示，至目前為止未曾有醫師遭檢調約詢調查，後續將秉持勿枉勿縱原則及指導，全力配合檢調偵辦、打擊不法，維繫社會大眾對國軍醫療體系的肯定與信心。
