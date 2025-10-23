BMI值45才可免役！醫喊相當於「Joeman變蛇丸」 猝死風險極高

藝人閃兵案持續爆發，國防部、內政部也修正役男體位判定標準，未來BMI值要達到45才能免役，如果以180公分的身高來看，體重大約落在145公斤，相當驚人。

對此，家醫科醫師王姿允也在臉書指出，許多人對BMI數值缺乏概念，她舉例說，過去約像減肥前的YouTuber Joeman就可免役，但新制下需達到減肥前的大蛇丸等級才能符合條件，她強調，「BMI 45是真的非常嚴重的病態性肥胖，猝死風險極高，需要趕快治療！」

王姿允表示，身為減重醫師，她非常支持此次修正，過去曾在診間遇過「為了閃兵而暴吃增重」的患者，事後卻減不下來，甚至出現三高、身心失調等健康問題，花了大量時間與金錢恢復，得不償失。

她提醒，切勿抱持「先胖起來再減」的心態，因為暴飲暴食會破壞腸道菌相多樣性、引發慢性發炎，導致血管與器官受損，「希望再也不要有人為了閃兵而故意吃胖」。她也提到，診間也有考上警官學校的學生，為了能順利通過體位檢查而努力減重，這才是正向循環。