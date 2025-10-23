BMI值45才可免役！醫喊相當於「Joeman變蛇丸」 猝死風險極高

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
內政部為避免役男蓄意增重逃避兵役，擬提高免役門檻，未來BMI值要達到45才可免役。示意圖／ingimage
藝人閃兵案持續爆發，國防部、內政部也修正役男體位判定標準，未來BMI值要達到45才能免役，如果以180公分的身高來看，體重大約落在145公斤，相當驚人。

對此，家醫科醫師王姿允也在臉書指出，許多人對BMI數值缺乏概念，她舉例說，過去約像減肥前的YouTuber Joeman就可免役，但新制下需達到減肥前的大蛇丸等級才能符合條件，她強調，「BMI 45是真的非常嚴重的病態性肥胖，猝死風險極高，需要趕快治療！」

王姿允表示，身為減重醫師，她非常支持此次修正，過去曾在診間遇過「為了閃兵而暴吃增重」的患者，事後卻減不下來，甚至出現三高、身心失調等健康問題，花了大量時間與金錢恢復，得不償失。

她提醒，切勿抱持「先胖起來再減」的心態，因為暴飲暴食會破壞腸道菌相多樣性、引發慢性發炎，導致血管與器官受損，「希望再也不要有人為了閃兵而故意吃胖」。她也提到，診間也有考上警官學校的學生，為了能順利通過體位檢查而努力減重，這才是正向循環。

相關新聞

閃兵延燒三醫學中心…北榮院長嘆「看個病都要防詐騙」 台大：弊端機率低

藝人閃兵案延燒，衛福部昨發文北市衛生局，要求針對兵役體檢複檢醫院進行調查，包括三總、台大及台北榮總。台大醫務秘書陳彥元表...

藝人裝病逃役小兒科！ 醫曝「最猛閃兵手法」：意志力驚人

藝人「閃兵案」話題持續發酵，引發社會對兵役制度與體檢流程的關注。曾擔任兵役體檢醫師的戴定恩，透露役男為求免役的「創意手法」真的是五花八門，最猛的是拿針戳胸，希望製造出氣胸，極端手法讓他大開眼界。

藝人靠高血壓閃兵「1人難達成」 醫勸別把自己弄免疫：恐一輩子回不來

閃兵案持續延燒，藝人坤達十五年前偽造高血壓不實病歷成功閃兵，昨到案後交保。對此，醫師姜冠宇發文，指出要達成免疫條件的困難之處，坦言「單靠一個人要做到此體徵不太容易」，如果年輕人血壓、體重或近視達到免疫標準，都不值得羨慕，因為很可能一輩子回不來。

藝人閃兵案持續爆發，國防部、內政部也修正役男體位判定標準，未來BMI值要達到45才能免役，如果以180公分的身高來看，體重大約落在145公斤，相當驚人。

扁平足、十字韌帶斷裂能閃兵？醫曝影響檢驗難作假 但仍需複檢判定

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人閃兵案持續延燒，大家開始對藝人免役的原因感到好奇，許多人因為扁平足、十字韌帶斷裂而不用服役。...

拘提坤達閃兵案爆紅！帥檢粘鑫18歲實現不了模特兒夢 改當「1％檢察官」

藝人坤達涉閃兵案，因人在加拿大工作，昨日清晨飛抵桃園機場，新北市檢察官粘鑫將他拘提返回新北市永和分局。…

