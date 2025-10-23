快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

聽新聞
0:00 / 0:00

扁平足、十字韌帶斷裂能閃兵？醫曝影響檢驗難作假 但仍需複檢判定

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主任吳嘉麟表示，扁平足、十字韌帶斷裂等都需要照X光，度數或是位移多少基本上機器檢測是難造假。本報資料照片
台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主任吳嘉麟表示，扁平足、十字韌帶斷裂等都需要照X光，度數或是位移多少基本上機器檢測是難造假。本報資料照片

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人閃兵案持續延燒，大家開始對藝人免役的原因感到好奇，許多人因為扁平足、十字韌帶斷裂而不用服役。台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主任吳嘉麟表示，扁平足、十字韌帶斷裂等都需要有X光影響，基本上難以造假，但臨床也有十字韌帶斷裂後，開刀復原健康當兵的案例。

有關扁平足，根據內政部役政署體位區分標準規定，扁平足足弓角小於等於165度者為常備役體位、大於165度，小於或等於168度者為替代役體位、扁平足足弓角大於168度者、空凹足Hibb's角度大於90度，則為免役體位。

吳嘉麟說，扁平足屬於有明確醫學檢測依據的疾病，基本上很難裝出來，因為扁平足檢查必須透過X光影像，判定足弓角度，屬於客觀數據，「不是靠踩一踩或用力壓就能改變的，幾度就是幾度」。扁平足會出現腳跟疼痛、耐力差、不能久站等狀況，運動時容易產生不適。目前扁平足免役標準嚴格，符合免役或替代役條件比率不算太高。

至於十字韌帶斷裂，根據內政部役政署體位區分標準規定，十字韌帶或半月板受傷經治療恢復良好，不穩定度在 0.5公分以下為常備役體位、十字韌帶或相關骨折治療後，不穩定度 0.5至1公分為替代役體位、十字韌帶斷裂、不穩定度超過1公分或有關節炎、腫脹、疼痛等相關則是免疫體位。

吳嘉麟表示，十字韌帶斷裂、半月板受傷，目前也都有儀器可客觀測量，十字韌帶斷裂屬「可逆性傷害」，經手術修復後，恢復良好的病人仍可服役，有人開完刀恢復得很好，照樣能當兵。不過，十字韌帶斷裂是否需要手術，要看個人需求，有些人斷裂後覺得沒有影響，就不會開刀處理。

吳嘉麟表示， 目前兵役複檢由特定醫院負責，臨床遇患者因兵役問題來體檢，給予診斷書後，一定提醒他們至負責複檢的醫院，做出最後判定。

兵役 閃兵案

延伸閱讀

韓星李廷鎮合體温昇豪　曝韓國閃兵下場「直接引退」

閃兵造假症狀五花八門 內政部：未來要看健保紀錄！上銬標準在哪？閃兵下場曝

拘提坤達閃兵案爆紅！帥檢粘鑫18歲實現不了模特兒夢 改當「1％檢察官」

藝人靠高血壓閃兵「1人難達成」 醫勸別把自己弄免疫：恐一輩子回不來

相關新聞

閃兵延燒三醫學中心…北榮院長嘆「看個病都要防詐騙」 台大：弊端機率低

藝人閃兵案延燒，衛福部昨發文北市衛生局，要求針對兵役體檢複檢醫院進行調查，包括三總、台大及台北榮總。台大醫務秘書陳彥元表...

藝人裝病逃役小兒科！ 醫曝「最猛閃兵手法」：意志力驚人

藝人「閃兵案」話題持續發酵，引發社會對兵役制度與體檢流程的關注。曾擔任兵役體檢醫師的戴定恩，透露役男為求免役的「創意手法」真的是五花八門，最猛的是拿針戳胸，希望製造出氣胸，極端手法讓他大開眼界。

藝人靠高血壓閃兵「1人難達成」 醫勸別把自己弄免疫：恐一輩子回不來

閃兵案持續延燒，藝人坤達十五年前偽造高血壓不實病歷成功閃兵，昨到案後交保。對此，醫師姜冠宇發文，指出要達成免疫條件的困難之處，坦言「單靠一個人要做到此體徵不太容易」，如果年輕人血壓、體重或近視達到免疫標準，都不值得羨慕，因為很可能一輩子回不來。

BMI值45才可免役！醫喊相當於「Joeman變蛇丸」 猝死風險極高

藝人閃兵案持續爆發，國防部、內政部也修正役男體位判定標準，未來BMI值要達到45才能免役，如果以180公分的身高來看，體重大約落在145公斤，相當驚人。

扁平足、十字韌帶斷裂能閃兵？醫曝影響檢驗難作假 但仍需複檢判定

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人閃兵案持續延燒，大家開始對藝人免役的原因感到好奇，許多人因為扁平足、十字韌帶斷裂而不用服役。...

拘提坤達閃兵案爆紅！帥檢粘鑫18歲實現不了模特兒夢 改當「1％檢察官」

藝人坤達涉閃兵案，因人在加拿大工作，昨日清晨飛抵桃園機場，新北市檢察官粘鑫將他拘提返回新北市永和分局。…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。