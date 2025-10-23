扁平足、十字韌帶斷裂能閃兵？醫曝影響檢驗難作假 但仍需複檢判定

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人閃兵案持續延燒，大家開始對藝人免役的原因感到好奇，許多人因為扁平足、十字韌帶斷裂而不用服役。台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主任吳嘉麟表示，扁平足、十字韌帶斷裂等都需要有X光影響，基本上難以造假，但臨床也有十字韌帶斷裂後，開刀復原健康當兵的案例。

有關扁平足，根據內政部役政署體位區分標準規定，扁平足足弓角小於等於165度者為常備役體位、大於165度，小於或等於168度者為替代役體位、扁平足足弓角大於168度者、空凹足Hibb's角度大於90度，則為免役體位。

吳嘉麟說，扁平足屬於有明確醫學檢測依據的疾病，基本上很難裝出來，因為扁平足檢查必須透過X光影像，判定足弓角度，屬於客觀數據，「不是靠踩一踩或用力壓就能改變的，幾度就是幾度」。扁平足會出現腳跟疼痛、耐力差、不能久站等狀況，運動時容易產生不適。目前扁平足免役標準嚴格，符合免役或替代役條件比率不算太高。

至於十字韌帶斷裂，根據內政部役政署體位區分標準規定，十字韌帶或半月板受傷經治療恢復良好，不穩定度在 0.5公分以下為常備役體位、十字韌帶或相關骨折治療後，不穩定度 0.5至1公分為替代役體位、十字韌帶斷裂、不穩定度超過1公分或有關節炎、腫脹、疼痛等相關則是免疫體位。

吳嘉麟表示，十字韌帶斷裂、半月板受傷，目前也都有儀器可客觀測量，十字韌帶斷裂屬「可逆性傷害」，經手術修復後，恢復良好的病人仍可服役，有人開完刀恢復得很好，照樣能當兵。不過，十字韌帶斷裂是否需要手術，要看個人需求，有些人斷裂後覺得沒有影響，就不會開刀處理。

吳嘉麟表示， 目前兵役複檢由特定醫院負責，臨床遇患者因兵役問題來體檢，給予診斷書後，一定提醒他們至負責複檢的醫院，做出最後判定。