閃兵延燒三醫學中心…北榮院長嘆「看個病都要防詐騙」 台大：弊端機率低

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真廖靜清／台北即時報導
台大醫院醫務秘書陳彥元表示，該院兵役複檢程序均相當嚴謹，「要有弊端機率很低」，呼籲結果出爐之前，各界應信任院內醫師。本報資料片。
台大醫院醫務秘書陳彥元表示，該院兵役複檢程序均相當嚴謹，「要有弊端機率很低」，呼籲結果出爐之前，各界應信任院內醫師。本報資料片。

藝人閃兵案延燒，衛福部昨發文北市衛生局，要求針對兵役體檢複檢醫院進行調查，包括三總、台大及台北榮總。台大醫務秘書陳彥元表示，該院兵役複檢程序均嚴謹，「要有弊端機率很低」；台北榮總醫院院長陳威明說，「詐騙猖獗時代，連看病都要防詐騙，實在悲哀」。

多名男藝人委託不法集團，假造健檢結果，逃脫兵役義務，燒出國內役男免役率過高疑雲。內政部長劉世芳昨天在立法院表示，112年役男免疫率高達16%，背後有許多偽造、不實陳述情況，包括體重過重、心血管問題、脊椎問題與精神疾病等，未來將修法，針對役男體檢與健保就醫紀錄進行勾稽，盼杜絕造假。另外，地檢署已掌握協助役男免疫的「特定不肖醫師」，將與衛福部合作進行調查。

陳威明表示，檢調已積極介入調查，結果出爐前，各界切勿過度臆測、批評，院方將完全配合，並主動提供資料他說，兵役複檢相當嚴格，甚至需要住院診察，要騙過醫事人員並不容易，「詐騙猖獗時代，連看病都要防詐騙，實在悲哀」。

陳彥元表示，截至今天中午，院方並未接獲衛生局詢問，也未掌握院內有個別醫師「被約談」，但根據衛福部說法，相關調查人員應該很快就會來院進行調查，兵役複檢程序相當嚴謹，發生弊端機率很低，若相關單位至醫院調閱、審查資料，院方一定配合辦理，但在調查結果出爐前，醫師都應該被信任，不宜假定特定醫師涉案。

另，記者致電三總院長陳元皓，表示將由政戰單位說明，目前尚未收到調查通知，未來將配合上級指示，依法辦理。

陳彥元表示，院內醫師都認真行事，目前並未接獲醫師被約談的情況，如檢調啟動偵查，院方也不一定會知情，如未來有醫師被約談，院內本就有法律資源，如同仁表達需求，院方也會盡量協助。陳威明表示，如查獲不法，一定給予嚴厲懲罰，建議未來兵役體檢複檢，回歸專業軍方醫院，或訂定更嚴格規範，避免增加重症治療醫師負擔。

衛福部醫事司長劉越萍昨天指出，各醫院進行兵役體檢初檢，受檢者如發現不合格，達免役條件時，可到醫學中心複檢，兵役體檢複檢在台北地區由三家醫院執行，包括三總、台大、台北榮總，昨天已發文要求台北市衛生局了解這3家醫院情況，並給予兩周時間釐清，如發現不法狀況，一定會送檢調偵辦。

兵役 閃兵案

