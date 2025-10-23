藝人裝病逃役小兒科！ 醫曝「最猛閃兵手法」：意志力驚人

藝人「閃兵案」話題持續發酵，引發社會對兵役制度與體檢流程的關注。曾擔任兵役體檢醫師的戴定恩，透露役男為求免役的「創意手法」真的是五花八門，最猛的是拿針戳胸，希望製造出氣胸，極端手法讓他大開眼界。

泌尿科醫師戴定恩在臉書分享過去在體檢現場的第一線觀察寫道，當年他負責替役男做初步篩檢與異常判定，再轉介到軍方專責醫院做最終體位確認。那段時間，他看盡各式「免役攻略」，有人體檢前暴飲暴食或禁食，想用體重衝關；有人體檢前一周熬夜不睡，希望「爆肝」造成抽血異常；還有人點散瞳液讓視力模糊，干擾視力檢查，或是狂灌咖啡造成心悸，製造出心電圖心律不整。

但以上的方法都不算是太極端的，讓他覺得最猛的，是有役男竟拿針戳自己胸口，希望能造成氣胸獲得免役資格，讓他直呼：「這意志力真的驚人！」

他也提到，在本業泌尿科中常見的「免役理由」，包含腎臟摘除一顆、腎功能異常、神經性膀胱、嚴重性傳染病或是「兩顆蛋蛋都沒了」。記得某次一名役男拿著報告說因外傷少了一顆睪丸，問這樣是不是可以免役？他只能誠實回答：「很抱歉，一顆還健在，你還是常備役體位喔。」僅能拍拍對方肩膀予以安慰。

面對「閃兵話題」，戴定恩語重心長提醒，「假裝生病」或用極端手段以逃避兵役，除了有觸法風險，更可能賠上健康，服兵役本身有不同的制度與討論空間，但身體只有一個，請不要拿自己的健康當賭注。