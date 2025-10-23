快訊

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

藝人裝病逃役小兒科！ 醫曝「最猛閃兵手法」：意志力驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人閃兵話題引熱議，醫師分享役男體檢現場第一線觀察，驚訝竟有人為免役自己拿針戳胸。示意圖／聯合報系資料照
藝人閃兵話題引熱議，醫師分享役男體檢現場第一線觀察，驚訝竟有人為免役自己拿針戳胸。示意圖／聯合報系資料照

藝人「閃兵案」話題持續發酵，引發社會對兵役制度與體檢流程的關注。曾擔任兵役體檢醫師的戴定恩，透露役男為求免役的「創意手法」真的是五花八門，最猛的是拿針戳胸，希望製造出氣胸，極端手法讓他大開眼界。

泌尿科醫師戴定恩在臉書分享過去在體檢現場的第一線觀察寫道，當年他負責替役男做初步篩檢與異常判定，再轉介到軍方專責醫院做最終體位確認。那段時間，他看盡各式「免役攻略」，有人體檢前暴飲暴食或禁食，想用體重衝關；有人體檢前一周熬夜不睡，希望「爆肝」造成抽血異常；還有人點散瞳液讓視力模糊，干擾視力檢查，或是狂灌咖啡造成心悸，製造出心電圖心律不整。

但以上的方法都不算是太極端的，讓他覺得最猛的，是有役男竟拿針戳自己胸口，希望能造成氣胸獲得免役資格，讓他直呼：「這意志力真的驚人！」

他也提到，在本業泌尿科中常見的「免役理由」，包含腎臟摘除一顆、腎功能異常、神經性膀胱、嚴重性傳染病或是「兩顆蛋蛋都沒了」。記得某次一名役男拿著報告說因外傷少了一顆睪丸，問這樣是不是可以免役？他只能誠實回答：「很抱歉，一顆還健在，你還是常備役體位喔。」僅能拍拍對方肩膀予以安慰。

面對「閃兵話題」，戴定恩語重心長提醒，「假裝生病」或用極端手段以逃避兵役，除了有觸法風險，更可能賠上健康，服兵役本身有不同的制度與討論空間，但身體只有一個，請不要拿自己的健康當賭注。

兵役 閃兵案

延伸閱讀

整理包／他們不當閃兵！盤點演藝圈「真男人」 涼山特勤、海龍蛙兵都留足跡

整理包／修杰楷、陳柏霖、Energy爆閃兵！第3波涉案藝人、價碼、手法全公開

相關新聞

藝人裝病逃役小兒科！ 醫曝「最猛閃兵手法」：意志力驚人

藝人「閃兵案」話題持續發酵，引發社會對兵役制度與體檢流程的關注。曾擔任兵役體檢醫師的戴定恩，透露役男為求免役的「創意手法」真的是五花八門，最猛的是拿針戳胸，希望製造出氣胸，極端手法讓他大開眼界。

藝人靠高血壓閃兵「1人難達成」 醫勸別把自己弄免疫：恐一輩子回不來

閃兵案持續延燒，藝人坤達十五年前偽造高血壓不實病歷成功閃兵，昨到案後交保。對此，醫師姜冠宇發文，指出要達成免疫條件的困難之處，坦言「單靠一個人要做到此體徵不太容易」，如果年輕人血壓、體重或近視達到免疫標準，都不值得羨慕，因為很可能一輩子回不來。

拘提坤達閃兵案爆紅！帥檢粘鑫18歲實現不了模特兒夢 改當「1％檢察官」

藝人坤達涉閃兵案，因人在加拿大工作，昨日清晨飛抵桃園機場，新北市檢察官粘鑫將他拘提返回新北市永和分局。…

BMI免役上限內政部擬拉到45 顧立雄：常備兵判定標準不變

藝人閃兵案延燒，內政部表示未來BMI直要達到45才能免役，不過有醫師提醒，BMI達32.5就屬於病態性肥胖。國防部長顧立...

閃兵案延燒！ 前年役男免役率16％ 劉世芳：恐涉造假

藝人閃兵案延燒，內政部長劉世芳昨天在立法院驚爆，民國一一二年全體役男免役率高達百分之十六，對照健保資料發現「不可能這麼高...

坤達緊急返台 認買假病歷閃兵、50萬交保

檢警第三波偵辦閃兵案，藝人坤達前天因赴加拿大出外景未到案，昨天清晨緊急返台在機場被檢警直接帶回警局，警詢後依妨害兵役條例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。