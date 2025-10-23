BMI免役上限內政部擬拉到45 顧立雄：常備兵判定標準不變

藝人閃兵案延燒，內政部表示未來BMI直要達到45才能免役，不過有醫師提醒，BMI達32.5就屬於病態性肥胖。國防部長顧立雄表示，常備兵的體位判定標準並沒有修改，相關研議是針對替代役。顧立雄強調，到目前為止，沒有三總的醫師接獲檢調通知調查。常備役目前BMI為16.5至32這個區間。

藝人閃兵案持續延燒，國防部、內政部啟動修正役男體位判定標準。內政部表示，未來BMI值要達到45才能免役。但醫師表示，健保署規定BMI大於32.5恐怕就屬於病態性肥胖，進入軍中做訓練可能會有生命危險。

顧立雄表示，常備兵的體位判定標準並沒有修改，相關研議的是替代役部分，軍醫局將持續和內政部進一步協商，目前常備役的體位BMI標準仍會維持。

另一方面，內政部長劉世芳表示有不肖醫師協助閃兵集團協助逃避兵役，顧立雄強調，據他了解到目前為止，沒有三總的醫師接獲檢調通知要接受調查。

有醫師在網路上分析，BMI = 體重（公斤） ÷ 身高²（公尺²）

舉例：一個身高 170 公分（1.7 公尺）的人，如果 BMI 達到 45，那麼他的體重大約是 45 × (1.7)² = 130 公斤。