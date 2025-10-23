拘提坤達閃兵案爆紅！帥檢粘鑫18歲實現不了模特兒夢 改當「1％檢察官」

藝人坤達涉閃兵案，因人在加拿大工作，昨日清晨飛抵桃園機場，新北市檢察官粘鑫將他拘提返回新北市永和分局。穿著西裝、梳著油頭，粘鑫高大帥氣的外表意外成了網友們關注的話題，還有人認為他比坤達還帥。

聯合報曾報導指出，粘鑫18歲時曾參加伊林娛樂的模特兒萬人海選，但身高186公分的他，仍在最後20人的時候被刷掉。

當不成模特兒的粘鑫，因為實現不了夢想，所以開始準備國考，踏上錄取率僅1％的檢察官之路。他坦言，「當檢察官要耐得住寂寞、禁得起批評」，因為案件只要有缺失就會被放大檢視，做得再完美，都會有人對最後的結果不滿。

雖然模特兒和檢察官性質差很大，粘鑫並不後悔年少時追逐模特兒的夢想，若再次回到18歲，他還是會試著參加模特兒選拔。

這次因為藝人閃兵案，拘提坤達引起討論，根據鏡週刊報導，他本人回應希望低調，盼大家把注意力放在案件本身。