快訊

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

拘提坤達閃兵案爆紅！帥檢粘鑫18歲實現不了模特兒夢 改當「1％檢察官」

聯合新聞網／ 綜合報導
高大帥氣又才貌雙全的粘鑫，自帶一股名模氣場。圖／粘鑫提供
高大帥氣又才貌雙全的粘鑫，自帶一股名模氣場。圖／粘鑫提供

藝人坤達涉閃兵案，因人在加拿大工作，昨日清晨飛抵桃園機場，新北市檢察官粘鑫將他拘提返回新北市永和分局。穿著西裝、梳著油頭，粘鑫高大帥氣的外表意外成了網友們關注的話題，還有人認為他比坤達還帥。

聯合報曾報導指出，粘鑫18歲時曾參加伊林娛樂的模特兒萬人海選，但身高186公分的他，仍在最後20人的時候被刷掉。

當不成模特兒的粘鑫，因為實現不了夢想，所以開始準備國考，踏上錄取率僅1％的檢察官之路。他坦言，「當檢察官要耐得住寂寞、禁得起批評」，因為案件只要有缺失就會被放大檢視，做得再完美，都會有人對最後的結果不滿。

雖然模特兒和檢察官性質差很大，粘鑫並不後悔年少時追逐模特兒的夢想，若再次回到18歲，他還是會試著參加模特兒選拔。

這次因為藝人閃兵案，拘提坤達引起討論，根據鏡週刊報導，他本人回應希望低調，盼大家把注意力放在案件本身。

兵役 閃兵案

相關新聞

藝人裝病逃役小兒科！ 醫曝「最猛閃兵手法」：意志力驚人

藝人「閃兵案」話題持續發酵，引發社會對兵役制度與體檢流程的關注。曾擔任兵役體檢醫師的戴定恩，透露役男為求免役的「創意手法」真的是五花八門，最猛的是拿針戳胸，希望製造出氣胸，極端手法讓他大開眼界。

藝人靠高血壓閃兵「1人難達成」 醫勸別把自己弄免疫：恐一輩子回不來

閃兵案持續延燒，藝人坤達十五年前偽造高血壓不實病歷成功閃兵，昨到案後交保。對此，醫師姜冠宇發文，指出要達成免疫條件的困難之處，坦言「單靠一個人要做到此體徵不太容易」，如果年輕人血壓、體重或近視達到免疫標準，都不值得羨慕，因為很可能一輩子回不來。

拘提坤達閃兵案爆紅！帥檢粘鑫18歲實現不了模特兒夢 改當「1％檢察官」

藝人坤達涉閃兵案，因人在加拿大工作，昨日清晨飛抵桃園機場，新北市檢察官粘鑫將他拘提返回新北市永和分局。…

BMI免役上限內政部擬拉到45 顧立雄：常備兵判定標準不變

藝人閃兵案延燒，內政部表示未來BMI直要達到45才能免役，不過有醫師提醒，BMI達32.5就屬於病態性肥胖。國防部長顧立...

閃兵案延燒！ 前年役男免役率16％ 劉世芳：恐涉造假

藝人閃兵案延燒，內政部長劉世芳昨天在立法院驚爆，民國一一二年全體役男免役率高達百分之十六，對照健保資料發現「不可能這麼高...

坤達緊急返台 認買假病歷閃兵、50萬交保

檢警第三波偵辦閃兵案，藝人坤達前天因赴加拿大出外景未到案，昨天清晨緊急返台在機場被檢警直接帶回警局，警詢後依妨害兵役條例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。