藝人靠高血壓閃兵「1人難達成」 醫勸別把自己弄免疫：恐一輩子回不來

藝人閃兵案持續延燒，修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、Energy書偉、坤達偽造高血壓不實病歷成功閃兵被拘提，5人各以35萬至50萬元不等交保。對此，醫師姜冠宇發文，指出要達成免疫條件的困難之處，坦言「單靠一個人要做到此體徵不太容易」，如果年輕人血壓、體重或近視達到免疫標準，都不值得羨慕，因為很可能一輩子回不來。

姜冠宇醫師在臉書發文，針對近期的閃兵案，他認為藝人之所以閃兵，是源於產業結構背景，這些人事業正在上升，如果中斷「比兵變還不能承受」，但他也覺得除非真的放水，單靠一個人要達到免疫體徵並不容易。

姜冠宇舉例，高血壓的免疫條件為收縮壓≥180或舒張壓≥110mmHg，且單次讀值達標不夠，還會要求住院並量測24小時連續血壓紀錄，另須滿足治療滿6個月且診斷確定或中度高血壓合併器官病變等條件。

姜冠宇直言，正常年輕人血壓如果衝到180mmHg以上，「那將是非常痛苦的經驗」，因腦血管和眼動脈快爆炸，可能會造成難以忍受的頭痛、視力模糊等症狀發生；如果是靠藥物，腦袋更可能因此中風，傷到思考中樞，還可能個性發生改變。

姜冠宇提到，許多人為了免疫，把自己身形吃胖或讓近視度數加深，實際上這些都不值得羨慕，因為「很可能回不來」。他對兵役長短、男女皆要服兵役的議題沒有意見，但還是要勸告民眾，不要為了免疫把自己身體弄到有問題，因為真的很可能對身體造成一輩子的傷害。