坤達涉閃兵能否重返「玩很大」 三立：等調查結果

聯合報／ 記者林怡秀／台北報導

坤達因涉及閃兵昨到案後交保，他原先是到加拿大錄「綜藝玩很大」，沒想到剛抵達就爆出涉嫌閃兵案，緊急返台面對官司，對於未來是否還能重返「綜藝玩很大」，三立表示待調查結果出爐後再決定。

「綜藝玩很大」原本風光迎接十一周年，卻因坤達閃兵讓節目蒙塵，主持人吳宗憲說，原本他要坤達錄完影再回台，但坤達落地看到新聞後就主動返台投案；坤達不在，吳宗憲說這幾天他乾脆親自上陣，至於未來是否會找人代替坤達？吳宗憲認為不會，只要坤達交保並繳完罰金，還是會回來節目，目前最重要的就是先好好面對。

製作單位好看娛樂則表示：「我們正在發藝人前往加拿大，節目會繼續努力，不會辜負觀眾的期待，未來換不換人，製作單位會尊重電視台的決定。」

兵役 閃兵案

