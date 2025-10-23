聽新聞
0:00 / 0:00
坤達涉閃兵能否重返「玩很大」 三立：等調查結果
坤達因涉及閃兵昨到案後交保，他原先是到加拿大錄「綜藝玩很大」，沒想到剛抵達就爆出涉嫌閃兵案，緊急返台面對官司，對於未來是否還能重返「綜藝玩很大」，三立表示待調查結果出爐後再決定。
「綜藝玩很大」原本風光迎接十一周年，卻因坤達閃兵讓節目蒙塵，主持人吳宗憲說，原本他要坤達錄完影再回台，但坤達落地看到新聞後就主動返台投案；坤達不在，吳宗憲說這幾天他乾脆親自上陣，至於未來是否會找人代替坤達？吳宗憲認為不會，只要坤達交保並繳完罰金，還是會回來節目，目前最重要的就是先好好面對。
製作單位好看娛樂則表示：「我們正在發藝人前往加拿大，節目會繼續努力，不會辜負觀眾的期待，未來換不換人，製作單位會尊重電視台的決定。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言