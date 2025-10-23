聽新聞
坤達緊急返台 認買假病歷閃兵、50萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑王長鼎／新北報導
涉及閃兵案的坤達（中）昨天清晨返台，新北地檢署檢察官（右）親自到場指揮警方逮人，坤達在機場時並未被上銬。記者黃仲明／攝影
涉及閃兵案的坤達（中）昨天清晨返台，新北地檢署檢察官（右）親自到場指揮警方逮人，坤達在機場時並未被上銬。記者黃仲明／攝影

檢警第三波偵辦閃兵案，藝人坤達前天因赴加拿大出外景未到案，昨天清晨緊急返台在機場被檢警直接帶回警局，警詢後依妨害兵役條例及偽造文書罪嫌移送，檢察官訊後以五十萬元交保。檢方不排除還有後續第四波行動。

坤達前天先透過經紀公司發表道歉聲明，昨交保後在媒體團團包圍下受訪，面對鏡頭向社會大眾及粉絲再度致歉。他表示，「知道很多人對我很失望，也讓很多人擔心，接下來會好好負完我該負的責任，全力配合進行調查，謝謝大家，大家辛苦了」！

據了解，坤達是在十五年前，透過友人介紹以陳志明為首的閃兵集團，與同案其他涉案藝人一樣，偽造高血壓不實病歷成功閃兵；他向警方表示因時間過太久，無法確認當年究竟花了多少錢？僅記得約以廿至卅萬元的價格偽造病歷。

檢警自年初針對陳男閃兵集團發動兩波搜索、約談後，坤達自知難逃法網，曾與經紀人沙盤推演，商討該如何面對檢警調查及外界看法，尚未找出合適應對方法便遭檢警查獲。

昨清晨坤達在Energy成員Toro陪同下搭機抵台。Toro提及坤達曾說，自己除面對錯誤外，沒有別的選項。

因閃兵案備受矚目，新北檢昨調派公訴組檢察官粘鑫支援拘提坤達行動，凌晨二時便與警方一同前往桃園機場等待坤達班機落地，之後直接將人押返永和警分局進行偵訊。

過程中粘鑫自機場到警局的帥氣身影，一度引發網路熱議「比坤達還帥」，粘鑫昨透過地檢署表示，希望外界將注意力集中在案件本身。

兵役 閃兵案

