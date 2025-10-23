閃兵案延燒！ 前年役男免役率16％ 劉世芳：恐涉造假

藝人閃兵案延燒，內政部長劉世芳昨天在立法院驚爆，民國一一二年全體役男免役率高達百分之十六，對照健保資料發現「不可能這麼高」，未來將搭配健保就醫紀錄進行勾稽，她更透露，地檢署有掌握特定不肖醫師，涉案人數不便公布。

新北地檢署偵辦藝人閃兵案，檢調發動三波搜索，拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉等人。立法院內政委員會昨天也邀劉世芳針對「替代役訓練及備役召集運用」報告並備詢。

劉世芳受訪表示，內政部第一次移送一三三名涉案者給地檢署與地方政府，現在地檢署正在查核的有九十二位。這些人涉及「妨害兵役治罪條例」，可能是在體檢過程當中，提供假訊息或是不實陳述，所以地檢署正在偵辦當中。

劉世芳還透露，民國一一二年的役男免役率高達百分之十六，對照健保資料發現免役率不可能這麼高，才發現有很多偽造或是不實陳述等，包括體重過重、ＢＭＩ過高、心臟血管、脊椎、精神疾病等問題，過程可能涉及造假。

由於國防部、內政部已啟動修正役男體位標準，國民黨立委羅廷瑋質詢，未來體位標準要如何修正？內政部役政司長沈哲芳答詢表示，體位修正將把ＢＭＩ值大幅度提升，ＢＭＩ值須達到四十五以上才能免役，「要用增重方式達到免役，幾乎不可能」，另外，血壓必須達到心臟、器官有實質病變，才能達到免役體位，且未來量血壓必須進行住院檢查。

沈哲芳會後受訪表示，目前已經進行三次研議體位標準，還必須找醫學會協商，未來ＢＭＩ值在十五至四十五之間都必須服役；此外，過去扁平足足弓角小於一六八度即免役，雖然他們不適合當常備役，但可以做替代役。

民進黨立委黃捷質詢時則關切，最重要的是防弊，中間的掮客、協助造假病歷的醫師是整個犯罪集團，這些人都必須抓出來。劉世芳答詢表示，地檢署有掌握某些特定不肖醫師，並與衛福部勾稽，衛福部會自行移送到地檢單位。

衛福部醫事司長劉越萍表示，昨天發函請台北市衛生局清查三總、台大及北榮等三家複檢醫院，要求兩周內釐清真相，如涉及不法，將移送檢調偵辦。

劉世芳表示，內政部將與國防部參考鄰近亞洲國家，啟動修正役男體位區分標準，未來體檢過程要如實申辦，並配合役男本身健保的就醫紀錄進行勾稽，確定在體位判定合乎免役體位，才能確保不會有人涉及以不實訊息造假紀錄。