閃兵案續延燒！112年役男免役率高達16% 衛福部發函「需在2周內查清」
藝人閃兵案持續延燒，內政部長劉世芳今在立法院受訪表示，112年全體役男免役率高達16%，對照健保資料發現有偽造或不實陳述等情況，因此移送給地檢署。衛福部醫事司長劉越萍表示，針對這次事件，今以發函請台北市衛生局去查，預計2周內釐清再看是否送地檢。
劉越萍表示，內政部的流程是所有的醫院都可能開立初診，而複檢醫院共有三間分別為三總、台大及北榮，主要的重點在複檢，今天已發文請北市衛生局去查三間醫院，會給予2周時間釐清，後續會有什麼狀況，若查有不法一定會送檢調偵辦。
劉世芳指出，5月已與國防部啟動修法作業程序，因為112年役男的免役率高達16%，若對照健保資料庫後，認為台灣役男免疫率不可能這麼高，有很多偽造或不實陳述的，包括體重過重、心血管問題、脊椎問題、精神疾病等，發現過程可能涉及造假。未來針對役男將搭配健保就醫紀錄進行勾稽，也將與國防部啟動修正體位標準。
