因閃兵案改兵役體位…BMI值45內都要當兵！醫：超過32.5已是病態性肥胖

藝人閃兵案持續延燒，國防部、內政部啟動修正役男體位判定標準。內政部役政司長沈哲芳今天在立法院表示，未來BMI值要達到45才能免役。但醫師表示，BMI值要達到45真的相當不容易，健保署規定BMI大於32.5並有合併有高危險併發症（如第二型糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等）就算病態性肥胖，日常生活已經需要注意，進入軍中做訓練可能會有生命危險。

內政部役政司長沈哲芳說，未來BMI值在15至45之間都必須服役，「要用增重方式達到免役，幾乎不可能」。

台中榮民總醫院兒童肝膽胃腸科醫師林捷忠說，BMI45以上如果以170公分以上的男性，至少需要120公斤以上，也會伴隨三高等心血管疾病，對於身體很有負擔，日常生活也會受到影響。

中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，BMI45以上真的不容易，依據健保署規定，病態性肥胖符合手術給付標準的條件如下，身體質量指數BMI≧37.5 ，或BMI≧32.5並合併有高危險併發症（如第二型糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等）。

徐光漢說，台灣對於國際仍相對保守，像美國就是以BMI30以上就要積極治療，但是如果以疾病觀點來看，亞洲肥胖跟歐洲肥胖不同，亞洲人主要都是內臟脂肪較高，更容易有代謝性疾病，因此要到BMI45以上，真的很誇張。

徐光漢表示，只要BMI45以上就會有很多危害，基本上一定有睡眠呼吸中止症，且體能訓練上會很辛苦，加上膝蓋要承受很多體重的壓力，對於身體會有很多傷害，並伴隨很多高血脂、高血壓等慢性疾病。

徐光漢說，而一般BMI30以上的患者爬樓梯走路就會有影響，一般生活就會有不小影響，而軍中操練也跟一般健身房操練並不相同，太高強度的操練恐會有生命危害。因此一般病態性肥胖會依患者狀況不同，會個別化治療。