藝人閃兵連環爆 胡采蘋：源頭是從王大陸「自己耍笨」開始

藝人閃兵案持續延燒，男星小杰、書偉、修杰楷、陳柏霖等人涉案，傳出分別以10萬至30萬元不等價碼造假免疫報告，其中王大陸花費金額高達360萬元，被形容為「最大盤子」。

財經網紅胡采蘋今（22）日在臉書發文諷刺，「王大陸真的（是）台灣的寶藏，大陸的傳奇」，整起事件的源頭，其實是他「自己耍笨」。胡采蘋表示，當初王大陸委託造假免疫報告的業者，因涉入詐騙案遭警方拘捕，沒回覆王大陸訊息，導致王誤以為先前收的360萬元被騙走，憤而前往警局報案，警方才發現王大陸涉逃兵。

胡采蘋指出，這波藝人閃兵風暴其實起於王大陸，檢方在勘驗他律師提供的資料時，發現閃兵集團主嫌曾以多名藝人作為「成功案例」對外宣傳，其中包括陳柏霖等人，一連串涉案男星名單才陸續曝光。

此外，檢警在調查王大陸手機內容時，意外挖出許多「黑料」，包括他與友人疑似找黑道處理私人糾紛。胡采蘋稱，王大陸曾因搭乘Uber與司機發生爭執，事後委託黑道去教訓對方，「結果黑道交了一個打人影片，對方被打得很慘，王大陸非常滿意，但沒想到後來檢方發現那影片竟是假的，王大陸付了錢，但黑道拿了他們打別人的影片去交差」。

胡采蘋最後以戲謔口吻表示，「我從來沒有一次寫劇本時笑到不支倒地，根本寫不下去，錄影時笑場笑到導演喊卡很多次，結果錄了一整天，王大陸真的（是）台灣的寶藏，大陸的傳奇，歡迎收看大陸尋奇」。