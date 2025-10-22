南韓藝人逃兵＝社死！他直指台灣1男團湊不出退伍令 怒批：標準太低

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
新北地檢署針對「閃兵」案展開第三波搜索，藝人修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等人皆被拘提並交保，引發社會熱議。新聞示意圖，圖為義務役役男。記者林俊良／攝影
新北地檢署針對「閃兵」案展開第三波搜索，藝人修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等人皆被拘提並交保，引發社會熱議。粉專「James hsieh 的幹譙時間」狠批，若是南韓藝人逃兵，幾乎等同「社會性死亡」，因為「當兵比什麼都重要」；反觀台灣部分藝人卻能逃就逃，甚至面對兵役問題時還以嘻皮笑臉態度帶過，令網友譁然。

粉專「James hsieh 的幹譙時間 2.0」發文指出，在南韓演藝圈，只要團體中有成員涉及逃兵，整個團體形象便等同毀滅，公司在挑選練習生階段就會嚴格審查兵役問題。他強調，南韓社會對逃兵的態度極為嚴厲，幾乎是全民譴責，「就連天團BTS也在服役年限到期時乖乖入伍，儘管企業因此少賺數億元，仍毫不例外」。

James hsieh更直指昔日男團「棒棒堂」，批評成員中竟無一人持有退伍令，甚至有人涉嫌違法造假逃兵。多名成員皆以「重大疾病」為由免役，卻仍能活躍於舞台上、參與高強度綜藝節目，令外界質疑其說法真實性。更令人不滿的是，面對媒體詢問兵役議題時，部分成員仍以輕佻態度帶過，態度引發網友撻伐。

他也進一步點名指出，棒棒堂日前以節目《來吧！哪裡怕》奪下金鐘獎「實境節目主持人獎」，質疑其得獎的正當性。他痛批，「金鐘獎單位竟聲稱兵役問題與頒獎無關，這種說法實在令人傻眼」，並直言該獎項是以納稅人的錢舉辦，「卻能公開講出這種無恥又荒謬的標準」。

James hsieh最後不滿地表示，台灣社會對逃兵的態度過於寬鬆，反問「難道台灣的標準真的比較低賤嗎？」強調台灣同樣面臨潛在的國防威脅，卻容許逃兵行為被輕描淡寫帶過，直言「沒道理標準這麼低，讓逃兵還能如此囂張」。

