有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」引議論 警方說明了

新北地檢署偵辦閃兵集團案，昨執行第3波掃蕩行動，警方持拘票共帶回修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰4等名藝人及4位涉案民眾，今晨搭機返台的坤達則在機場直接拘提，因警方在機場帶人時，被拍到並未上手銬，而修杰楷在住處遭上銬拘提致小孩受到驚嚇，引發外界熱烈討論警方逮人做法標準不一，警方強調，一切依法辦理，絕無不當。

新北地檢署偵辦閃兵集團案，昨天指揮新北市刑大、永和警方執行第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰等4人，另外Energy坤達因在溫哥華工作未到案，經妻子柯佳嬿連繫後，從加拿大溫哥華搭機於今晨返台。

網友發現警方在機車帶人時，坤達並未上手銬，反觀，藝人修杰楷昨在住處遭警方拘提，即直接上銬帶回警局。其妻賈靜雯現正在廈門拍戲，透過經紀公司跨海發聲：「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任，但由於事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇，表示非常震驚及擔心。」仍強調會配合檢警調查。

修杰楷昨交保後透過經紀公司發表聲明表示，「關於檢方的一切調查，我全力配合，針對過去一時失慮，我深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受到驚嚇、擔心，我感到十分自責。」

同樣是因閃兵案遭檢警拘提，為何只有坤達沒上手銬，其餘被逮4位藝人都是直接上手銬帶走，引起社會各界議論紛紛。據悉，此波掃蕩由4名檢察官及2名檢察事務官偕同警方執行拘提，且由檢察官下令後依法上銬，但為了顧及嫌疑人尊嚴，有用外套遮蓋，並無戒具外露情況。

依據警方執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法，警方執行拘提、逮捕或解送，得使用戒具，警方表示，法官、檢察官指揮司法警察官或司法警察、所屬法院或檢察署法警，法院或檢察署法警以及司法警察官或司法警察，依法執行拘提、逮捕或解送職務時，得對被告或犯罪嫌疑人使用戒具。