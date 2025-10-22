藝人閃兵爭議 劉世芳：地檢掌握特定不肖醫師偵辦中

藝人閃兵案延燒，立委認為除加嚴免疫標準外，掮客、協助造假的醫生等犯罪集團都該揪出。內政部長劉世芳今天說，地檢署有掌控特定不肖醫師，並與衛福部勾稽，涉案人數不便透露，地檢署正偵辦中。

新北地檢署昨天針對藝人閃兵案，發動第3波搜索；內政部擬修正、加嚴役男體位區分標準。立法院內政委員會今天邀劉世芳、役政司長沈哲芳列席，報告「替代役訓練及備役召集運用」，並備詢。

民進黨立委黃捷質詢時表示，除加嚴免役標準外，最重要的是防弊，如果花新台幣10萬元就能買到造假病例，就算被抓到也只要罰10幾萬元，千萬不要讓人認為這是可以鑽的漏洞。此外，中間的掮客、協助造假病例的醫師，是整個犯罪集團，這些人要都抓出來。

劉世芳說，某些特定不肖醫師，地檢署也有掌控，並與衛福部勾稽，衛福部會自行移送到地檢單位。若查出是逃兵或閃兵，36歲之前還是要回來服役，36歲以後則會有其他方式，「這點我們正想把漏洞補齊」。

劉世芳會後受訪時表示，不是每個醫院的醫師都這樣，而是有一個集團、它是流動的；至於涉案醫師人數，不便對外透露，有透過衛福部找到開具相關不正確的診斷書，地檢署正在偵辦中。

國民黨立委張智倫質詢時指出，朝野立委針對閃兵、閃召集都有提出修法，閃兵部分修正的是「替代役實施條例」第55條之1，意圖避免替代役之徵集，最低處6個月以上、5年以下有期徒刑；服役期滿後，於非常事變或戰時意圖避免召集服勤，處5年以下有期徒刑。

劉世芳說，替代役也是兵役的一種，要跟國防部齊步會比較好；國防部基本上贊成內政部主導的方向，且加上最近有閃兵藝人事件，過去「閃兵」在法院判決都是6個月以下徒刑。目前兵役召集已從4個月恢復到1年，這已不符合新的兵役法，所以認為可以有修正空間。

劉世芳表示，請給內政部3個月以上時間，必須要做替代役相關條文修正，會與國防部、衛福部、法務部討論；有關體位部分，罪刑法定原則還是要一樣，屆時再送出會比較好，比較有一致性。