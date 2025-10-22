聽新聞
罪行比性侵嚴重？閃兵藝人「全員上銬」進警局 律師曝原因
藝人閃兵案持續延燒擴大，警方21日一早將修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰（廖允杰）等人拘提到案，坤達則因到加拿大溫哥華出外景今日才被警方帶回偵訊。藝人們紛紛上銬畫面讓部分民眾質疑，為何涉嫌性侵案的龔益霆反而無需上銬，對此網紅巴毛律師解釋，「拘提」與「到案說明」性質全然不同。
巴毛律師在臉書粉專發文提到，有人不解為何閃兵小隊都被上銬，而涉嫌性侵的龔益霆卻不用上銬，納悶「閃兵難道比性侵嚴重嗎？」。他表示，「其實要不要上銬跟案情嚴重程度根本沒有關係」，主要是這兩種程序不同。
巴毛律師進一步解釋，閃兵小隊都是被拘提到案，而龔益霆是被通知到案說明而非拘提，本來就不用上銬。他補充，拘提通常視狀況決定要不要上銬，所以逃兵小隊是否有必要上銬可以討論，但這絕對不是雙標或誰後台比較硬，單純程序不同。
文末他不忘調侃此事件的起點，吐槽王大陸是不是沒有跟上團購，因為其他人都花10幾萬逃兵，只有他高達300萬，忍不住笑道：「有人說王大陸是肉粽頭，我覺得他更像冤大頭。」
