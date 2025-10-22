快訊

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

台中疑非洲豬瘟「案發到送檢超過10天」！農業局曝關鍵原因

罪行比性侵嚴重？閃兵藝人「全員上銬」進警局 律師曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人Energy坤達（左）涉嫌閃兵，22日清晨回台後被上銬帶往永和分局接受調查。 記者杜建重／攝影
藝人Energy坤達（左）涉嫌閃兵，22日清晨回台後被上銬帶往永和分局接受調查。 記者杜建重／攝影

藝人閃兵案持續延燒擴大，警方21日一早將修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰（廖允杰）等人拘提到案，坤達則因到加拿大溫哥華出外景今日才被警方帶回偵訊。藝人們紛紛上銬畫面讓部分民眾質疑，為何涉嫌性侵案的龔益霆反而無需上銬，對此網紅巴毛律師解釋，「拘提」與「到案說明」性質全然不同。

巴毛律師在臉書粉專發文提到，有人不解為何閃兵小隊都被上銬，而涉嫌性侵的龔益霆卻不用上銬，納悶「閃兵難道比性侵嚴重嗎？」。他表示，「其實要不要上銬跟案情嚴重程度根本沒有關係」，主要是這兩種程序不同。

巴毛律師進一步解釋，閃兵小隊都是被拘提到案，而龔益霆是被通知到案說明而非拘提，本來就不用上銬。他補充，拘提通常視狀況決定要不要上銬，所以逃兵小隊是否有必要上銬可以討論，但這絕對不是雙標或誰後台比較硬，單純程序不同。

文末他不忘調侃此事件的起點，吐槽王大陸是不是沒有跟上團購，因為其他人都花10幾萬逃兵，只有他高達300萬，忍不住笑道：「有人說王大陸是肉粽頭，我覺得他更像冤大頭。」

兵役 閃兵案 龔益霆 律師 性侵

相關新聞

既王大陸閃兵案後，事件持續延燒擴大，警方21日一早將修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰（廖允杰）等人拘提到案，坤達則因到加拿大溫哥華出外景今日才被警方帶回偵訊。藝人們紛紛上銬畫面讓部分民眾質疑，為何涉嫌性侵案的龔益霆反而無需上銬，對此巴毛律師回應「拘提」與「到案說明」性質全然不同。

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」引議論 警方說明了

新北地檢署偵辦閃兵集團案，昨執行第3波掃蕩行動，警方持拘票共帶回修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰4等名藝人...

藝人閃兵爭議 劉世芳：地檢掌握特定不肖醫師偵辦中

藝人閃兵案延燒，立委認為除加嚴免疫標準外，掮客、協助造假的醫生等犯罪集團都該揪出。內政部長劉世芳今天說，地檢署有掌控特定...

閃兵案50萬交保 坤達開口：知道很多人對我很失望、擔心

檢警第三波偵辦藝人閃兵案，昨天因赴加拿大出外景未遭拘提，今天清晨緊急返台到案的藝人坤達，稍早獲檢察官50萬元交保。他離去...

藝人閃兵案 坤達緊急返台到案認罪…檢50萬交保

檢警第三波偵辦藝人閃兵案，昨天藝人坤達因恰巧赴加拿大出外景而未遭拘提，今天清晨緊急返台到案，警詢後依妨害兵役條例及偽造文...

【重磅快評】抓閃兵藝人都上銬 是公審還是作秀

檢警偵辦閃兵案，多名藝人被上銬的畫面在各大媒體整天傳送，閃兵行為確實不應該，但外界也質疑為何涉性侵的三立電視前資深副總經...

