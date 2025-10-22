快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

豬肉不能賣！衝擊地方美食 阿璋肉圓、阿泉爌肉飯含淚宣布：售完休業

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

閃兵案50萬交保 坤達開口：知道很多人對我很失望、擔心

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
檢警第三波偵辦藝人閃兵案，藝人坤達稍早獲50萬元交保。離去時表示知道很多人對他很失望、擔心。記者蔣永佑／攝影
檢警第三波偵辦藝人閃兵案，藝人坤達稍早獲50萬元交保。離去時表示知道很多人對他很失望、擔心。記者蔣永佑／攝影

檢警第三波偵辦藝人閃兵案，昨天因赴加拿大出外景未遭拘提，今天清晨緊急返台到案的藝人坤達，稍早獲檢察官50萬元交保。他離去時表示，「知道很多人對我很失望，也讓很多人擔心，接下來會好好負完我該負的責任，全力配合進行調查，謝謝大家，大家辛苦了！」

由於坤達昨天尚未返台前，已透過經紀公司發表道歉聲明，交保後原本直奔保姆車，後來因現場媒體團團包圍，才終於停下腳步受訪，向社會大眾及粉絲再度致歉。

據了解，坤達是在15年前，透過友人介紹以陳志明為首的閃兵集團，以高血壓假病歷為由成功閃兵，但他以時間過太久為由，無法確認當年花了多少錢，僅依稀記得大約以20至30萬元的價格閃兵。

檢警今年發動2波閃兵集團搜索後，坤達自知難逃法網，曾與經紀人沙盤推演，商討未來該如何面對檢警調查及外界看法，只是尚未找出合適應對方法便遭檢警查獲。

藝人「閃兵案」持續延燒，檢警21日發動第三波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉及棒棒堂小杰（廖允杰）等人，涉嫌藉由偽造醫療證明逃避兵役。對照閃兵行為，也有不少人氣偶像及實力派演員，選擇暫別螢光幕投入軍旅生涯，當他們完成兵役，帶著更成熟的面貌回到大家眼前，也讓粉絲有機會見證他們的人生成長軌跡。跟著「聯合新聞網」一起來看看受過軍事訓練洗禮的男性藝人有哪些？

