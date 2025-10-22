聽新聞
閃兵案50萬交保 坤達開口：知道很多人對我很失望、擔心
由於坤達昨天尚未返台前，已透過經紀公司發表道歉聲明，交保後原本直奔保姆車，後來因現場媒體團團包圍，才終於停下腳步受訪，向社會大眾及粉絲再度致歉。
據了解，坤達是在15年前，透過友人介紹以陳志明為首的閃兵集團，以高血壓假病歷為由成功閃兵，但他以時間過太久為由，無法確認當年花了多少錢，僅依稀記得大約以20至30萬元的價格閃兵。
檢警今年發動2波閃兵集團搜索後，坤達自知難逃法網，曾與經紀人沙盤推演，商討未來該如何面對檢警調查及外界看法，只是尚未找出合適應對方法便遭檢警查獲。
