王鴻薇質疑閃兵藝人上銬沒標準 司院：法務部主管

檢警偵辦閃兵案，對藝人陳柏霖、修杰楷等4人拘提上銬引發討論。立委王鴻薇今天提問，之前拘提李銓沒上銬，使用戒具似無標準。司法院副秘書長王梅英稱，此法規為法務部主管。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長列席說明立法計畫，並備質詢。

國民黨籍立法委員王鴻薇質詢時，提出「執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法」第4條等規定，針對閃兵案藝人遭拘提到案上銬（使用戒具）標準不一，是否應有一致性的做法，以及法院使用戒具狀況如何，是否上銬標準一致。

對此，司法院副秘書長王梅英回應，此實施辦法為法務部主管並訂立規定，而且委員提及的閃兵個案是在檢警偵查階段，尚非法院階段。

刑事廳長李釱任表示，上銬標準一致，法院使用戒具部分，只有在法警執行職務辦法，主要是看當時情形，被告有逃亡、脫逃情形；另外，法警在提解在押被告時，是一定使用戒具，等被告入庭後再把戒具打開。

另一方面，民眾黨立法委員黃國昌質詢聚焦於司法院未依司法院會議規則，每月開院會，且會議紀錄為何沒公開，難道是密件嗎，已涉嫌違法。

對此，王梅英表示，不是密件，至於是否公開院會會議紀錄再行研議。

另外，黃國昌質詢提及，立法院三讀通過法院組織法，明定法庭直播規定並已施行，即法律審的言詞辯論及裁判宣示採「原則公開播送、例外不公開播送」。

黃國昌說，司法院卻透過訂定子法「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」動手腳，把公開播送的言詞辯論錄影，變成在案件終局裁判宣示「後」播出，明顯掏空母法立法意旨。

黃國昌表示，他個人不接受這個子法辦法，立院民眾黨團也會追究責任，一定反映在今年預算審查上，並追問此辦法如何訂出來，而且已在16日公告。

王梅英表示，這個辦法是由幕僚廳做初步擬定，召集相關業務廳開會討論，再呈報給她，她往上呈報給代理院長謝銘洋簽核。而且公開播送，不等於直播。