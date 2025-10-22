藝人閃兵案 坤達緊急返台到案認罪…檢50萬交保

檢警第三波偵辦藝人 閃兵案 ，昨天藝人 坤達 因恰巧赴加拿大出外景而未遭拘提，今天清晨緊急返台到案，警詢後依妨害 兵役 條例及偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵訊，由於坤達已坦承約以2、30萬元閃兵，檢察官複訊後諭知50萬元交保。

據了解，坤達是在15年前，透過友人介紹以陳志明為首的閃兵集團，以高血壓假病歷為由成功閃兵，但他以時間過太久為由，無法確認當年花了多少錢，僅依稀記得大約以20至30萬元的價格閃兵。

檢警今年發動2波閃兵集團搜索後，坤達自知難逃法網，曾與經紀人沙盤推演，商討未來該如何面對檢警調查及外界看法，只是尚未找出合適應對方法便遭檢警查獲。

昨天人在加拿大的坤達獲知自己遭檢警拘提未著後，隨即透過經紀公司發表聲明，表示15年前未深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲期望，對此深感自責，未來將全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口，且深切反省不敢奢求原諒，希望有天能重拾大眾對他的信任。