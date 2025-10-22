閃兵大咖要上銬走星光大道 立委王鴻薇質疑名氣小的不用？
新北檢警偵辦「閃兵案」昨發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和棒棒堂小杰，話題也在立法院延燒，國民黨立委王鴻薇質疑在拘提犯罪嫌疑人時，為何戒具（手銬）使用標準不一？前幾個月名氣較小的藝人卻沒上銬？但今天立法院司法及法制委員會是邀司法院報告立法計畫，法院並非偵查機關，司法院無從代答。
王鴻薇說，昨天被逮的藝人都被上銬、拘提到案，也是名氣較高的藝人，但今年5月間也有一批藝人同樣閃避被逮，但像是李銓、陳零九、威廉、陳大天假造體健報告閃兵卻沒上銬，沒像昨天的4名藝人般狼狽，究竟使用戒具的標準為何？尤其當犯罪嫌疑人若有抗拒、傷害、攻擊警察時可以使用戒具，但昨天看來並沒有這樣的狀況。
王梅英表示，王鴻薇詢問的案例都是在偵查階段。王鴻薇改問，「你們法院也會使用戒具啊？」司法院刑事廳長李釱任表示，法警執勤辦法有使用戒具的規定，必須看被告是否有逃亡、脫逃的情形，但「法警提解人犯」一定要使用戒具，因為他們是從看守所提到法院來開庭，只有在開庭時才會將戒具打開，在法院使用戒具的標準沒有例外。
王鴻薇說，該辦的案子就應去辦，只是外界質疑為何有人要上銬、有人不用。
