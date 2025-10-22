快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

閃兵大咖要上銬走星光大道 立委王鴻薇質疑名氣小的不用？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
新北檢警偵辦「閃兵案」昨發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和棒棒堂小杰，話題也在立法院延燒，國民黨立委王鴻薇質疑在拘提犯罪嫌疑人時，為何戒具（手銬）使用標準不一？記者王宏舜／攝影
新北檢警偵辦「閃兵案」昨發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和棒棒堂小杰，話題也在立法院延燒，國民黨立委王鴻薇質疑在拘提犯罪嫌疑人時，為何戒具（手銬）使用標準不一？記者王宏舜／攝影

新北檢警偵辦「閃兵案」昨發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷陳柏霖Energy書偉和棒棒堂小杰，話題也在立法院延燒，國民黨立委王鴻薇質疑在拘提犯罪嫌疑人時，為何戒具（手銬）使用標準不一？前幾個月名氣較小的藝人卻沒上銬？但今天立法院司法及法制委員會是邀司法院報告立法計畫，法院並非偵查機關，司法院無從代答。

王鴻薇說，昨天被逮的藝人都被上銬、拘提到案，也是名氣較高的藝人，但今年5月間也有一批藝人同樣閃避被逮，但像是李銓、陳零九、威廉、陳大天假造體健報告閃兵卻沒上銬，沒像昨天的4名藝人般狼狽，究竟使用戒具的標準為何？尤其當犯罪嫌疑人若有抗拒、傷害、攻擊警察時可以使用戒具，但昨天看來並沒有這樣的狀況。

王梅英表示，王鴻薇詢問的案例都是在偵查階段。王鴻薇改問，「你們法院也會使用戒具啊？」司法院刑事廳長李釱任表示，法警執勤辦法有使用戒具的規定，必須看被告是否有逃亡、脫逃的情形，但「法警提解人犯」一定要使用戒具，因為他們是從看守所提到法院來開庭，只有在開庭時才會將戒具打開，在法院使用戒具的標準沒有例外。

王鴻薇說，該辦的案子就應去辦，只是外界質疑為何有人要上銬、有人不用。

兵役 閃兵案 修杰楷 陳柏霖 Energy 張書偉 王鴻薇

延伸閱讀

外送專法朝野都提 籲政院提草案

王鴻薇助理涉維兜售照片 警政署長張榮興也成狗仔跟監對象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

國民黨迎「鄭主席」時代 王鴻薇給2建議：立刻修復其他陣營關係

與助理同遭告發涉貪汙 王鴻薇：跳梁小丑沒料的爆料

相關新聞

影／認了…15年前偽造高血壓閃兵 坤達：大約花20萬至30萬元

15年前以假病歷閃兵，藝人坤達今經警方詢問1個多小時後，上午依偽造文書及妨害兵役罪嫌移送新北地檢署偵辦。因年代久遠，坤達...

「有預感」閃兵集團案接連爆發 傳坤達曾和經紀人討論該如何面對

藝人坤達今晨自溫哥華返台，新北市刑大警員機場持票拘提，將他帶回永和警分局偵訊。據了解，檢警今年發動2波閃兵集團搜索後，坤...

【重磅快評】抓閃兵藝人都上銬 是公審還是作秀

檢警偵辦閃兵案，多名藝人被上銬的畫面在各大媒體整天傳送，閃兵行為確實不應該，但外界也質疑為何涉性侵的三立電視前資深副總經...

整理包／他們不當閃兵！盤點演藝圈「真男人」 涼山特勤、海龍蛙兵都留足跡

藝人「閃兵案」持續延燒，檢警21日發動第三波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉及棒棒堂小杰（廖允杰）等人，涉嫌藉由偽造醫療證明逃避兵役。對照閃兵行為，也有不少人氣偶像及實力派演員，選擇暫別螢光幕投入軍旅生涯，當他們完成兵役，帶著更成熟的面貌回到大家眼前，也讓粉絲有機會見證他們的人生成長軌跡。跟著「聯合新聞網」一起來看看受過軍事訓練洗禮的男性藝人有哪些？

閃兵大咖要上銬走星光大道 立委王鴻薇質疑名氣小的不用？

新北檢警偵辦「閃兵案」昨發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和棒棒堂小杰，話題也在立法院延燒...

台灣藝人陷閃兵爭議！韓國為何少見逃兵？網紅曝代價：連人生都得重來

男星閃兵持續延燒，引發關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。