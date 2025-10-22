「有預感」閃兵集團案接連爆發 傳坤達曾和經紀人討論該如何面對

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
坤達今晨自溫哥華返台，新北市刑大警員持票拘提，將他帶回永和分局進行偵訊。記者黃仲明／攝影
藝人坤達今晨自溫哥華返台，新北市刑大警員機場持票拘提，將他帶回永和警分局偵訊。據了解，檢警今年發動2波閃兵集團搜索後，坤達自知難逃法網，曾與經紀人沙盤推演，商討未來該如何面對檢警調查及外界看法，只是尚未找出合適應對方法便遭檢警查獲。

新北檢警偵辦陳志明為首的閃兵集團，今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，昨天清晨再展開第3波拘提，將修杰楷陳柏霖Energy張書偉、棒棒堂小杰（廖允杰）等4人帶回永和分局偵訊後移送檢方覆訊，4人分別以35萬元至50萬元不等交保。

今年6月，新北檢首波偵結，起訴藝人王大陸、陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、男團模範棒棒堂成員李銓、男團SpeXial成員Teddy及男模特陳信維，及陳男4人閃兵集團等共28人，全案目前由新北地院審理中。

兵役 閃兵案 坤達 修杰楷 陳柏霖 Energy 張書偉

