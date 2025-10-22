刻意吃胖或減肥「靠體重閃兵」太容易？民眾籲BMI免役追蹤到36歲除役前

近期「閃兵案」引發兵役公平性爭論，有民眾年初在公共政策網路參與平台提出建議，指出現行BMI體檢標準過於寬鬆，讓人得以靠「刻意增重或減重」逃避服役，呼籲政府應要求持續追蹤體檢至除役年齡，避免制度漏洞。

根據提案內容，現行依BMI值判定免役者比例偏高，許多人透過短期改變體重規避兵役，造成服役者相對不公平。提案主張，應調整法規讓BMI異常者「緩徵」而非永久免役，並定期體檢至退伍年限（即36歲），以改善兵源不足與制度濫用問題。該提案雖於今年3月未通過，但再度引起討論。

平台上部分留言者贊同此提案，認為「刻意增減體重逃兵」確實存在，主張「應該讓免役者服社會役」或「透過追蹤檢查維持公平」。

也有不同意見認為「國外許多國家早已廢除徵兵制」、「若要公平應納入女性」，顯示社會對兵役制度的討論仍具多元意見。

BMI免役標準長期被質疑過於寬鬆，尤其在兵源吃緊的情況下，更容易引起公平爭議。若政府能在尊重醫學專業的前提下建立追蹤制度，兼顧健康與義務履行，也許能減少爭議，讓兵役制度更貼近公平與社會期待。