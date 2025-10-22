台灣藝人陷閃兵爭議！韓國為何少見逃兵？網紅曝代價：連人生都得重來

男星閃兵持續延燒，檢警偵辦閃兵集團展開第三波拘提，藝人陳柏霖、修杰楷、Energy書偉和坤達及棒棒堂小杰遭拘提，引發關注。旅居韓國的網紅「不奇而遇Steven & Sia」分享，很少聽到韓國逃兵的原因以及在韓國逃兵的代價。

網紅「不奇而遇Steven & Sia」在臉書粉專發文，台灣有幾位藝人爆出閃兵爭議，看到不少留言說，「韓國藝人好像比較乖？！」、「為什麼都沒聽到韓國藝人逃兵的消息」。對此，他們表示，在韓國逃兵的代價「大到連人生都得重來」。

Steven和Sia指出，在韓國服兵役不是個人選擇，而是寫進血液裡的「國民義務」。逃避服役不只是犯法，更會被社會視為背叛國家、背叛同胞的象徵，對韓國藝人來說，幾乎等於「被整個國家封殺」。

Steven和Sia舉最經典的例子，韓國知名歌手劉承俊（Steve Yoo）於2002年為了逃兵役放棄韓籍、改入美國籍。結果被韓國政府「永久禁止入境」，20年無法踏上故鄉，連家人過世都不能回韓國奔喪，他的故事至今仍被拿來當逃兵教材。

另一個例子，饒舌歌手MC夢為延遲入伍，據傳甚至拔掉多顆牙齒。雖然最後部分罪名無罪，但形象早已崩塌，韓國所有主流節目集體封殺，從巔峰跌入谷底，「只因那個兵字」。

更別說幾年前的BTS兵役爭議，社會上有人主張他們對宣傳韓國文化貢獻巨大、應免服兵役，也有人堅持，「沒有特例」，這場爭論幾乎撕裂了整個社會。但最後BTS選擇入伍，他們用行動證明，「榮耀，不是被特赦；而是親自完成國民義務」。

Steven和Sia表示，韓國現行制度下，只有極少數人能獲得「免除兵役」資格，例如在奧運奪得任何獎牌（金、銀、銅），或在亞運奪得金牌的選手，可以免除現役兵役，選手只須接受幾週基礎訓練與公益服務。

因此，在奧運或亞運時，會看到韓國選手在頒獎台上失控痛哭，那不只是喜悅或遺憾，而是他們知道這一場勝負，改變的不只是人生榮耀，更是他未來兩年的自由。

Steven和Sia強調，在韓國逃兵不是八卦而是「禁忌」，所以才很少聽到。不是沒有，只是他們從此消失在韓國的舞台上。