修杰楷當替代役照樣出事？36歲除役不免責…律師：閃兵遲早被抓、自首可減刑

＊原文發文時間為10月21日

今天上午藝人修杰楷閃兵遭拘提到案說明的新聞，讓大家都嚇了一跳，他曾經是「最帥役男」，也代言市府活動、參與不少公益表演，明明還當過替代役，怎麼會陷入「閃兵風暴」中呢？

1.根據媒體報導他2016年當兵時，原本是常備役體位，但因為他涉嫌花15萬找閃兵集團作假，希望能辦理免役，不過經體檢後只獲得替代役資格，原本仍想繼續拚免役，但最終妥協就入伍服替代役。

2.雖然義務役男只要到了法律規定的「除役年齡」(36歲)，就會「自然除役」，但這只代表他已經不用再被叫去當兵，兵役義務結束了，可是並不表示之前逃避兵役的行為就不用負責了。只要在追訴時效內被發現，即使當事人已達兵役年齡上限，還是可能面臨法律制裁。

3.依我國《妨害兵役治罪條例》如果一個役男故意想要逃避當兵，而且查到有確實的證據，那他最重可能被判五年以下的有期徒刑。若涉及偽造公文書（最重可判處七年）等加重情節，刑責就有提高的空間了。

4.從2016到現在已經過了十年，為什麼還會被檢察官調查呢？因為觸犯刑法第80條第一項第二款規定，最重本刑3年以上10年未滿的罪，在犯罪成立日後20年未起訴，才不用再追究。

5.法院在審判關於逃兵案件的時候，通常都會綜合考量許多因素來作為判刑的依據，比方說法院可能會考量個人的背景還有是否有悔意。同時也會一併將當事人是否有穩定的工作或家庭責任納入考慮，去評估是否有機會獲得較輕判決或緩刑的機會。

6.有人問修杰楷會不會被關？我認為不會，法院一般可能會判處2個月到4個月之間的有期徒刑，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，換算起來，有機會要付罰金12萬元。

7.閃兵的人很多，我會建議其他人自首，因為遲早會被抓到，自首可以減輕刑度。

8.我覺得服兵役雖然是一種義務，但同時也是人生中難得可以貢獻國家的機會。我自己當年在「台東」憲兵單位服役，那段時間讓我學會了紀律，也學會了與不同背景的人相處的方式。那時候早起、操課、站哨、輪值、處理車禍案件、抓逃兵、緝毒...等，雖然辛苦，卻讓我更懂得「責任」這兩個字。也許有些人會覺得當兵很浪費時間，但對我來說，那段日子反而是一種「沉澱」讓我暫時離開原本的生活節奏，重新整理自己。有時人生的價值，不在逃避什麼，而在勇敢去面對、完成該做的事。服兵役在法律上無疑的是義務，但如果換個角度想，它更是讓人成熟的旅程。或許正因為我經歷過那樣的日子，才更懂得「守護」的意義。

法律規定的是義務，但真正讓人成熟的 是在義務中找到屬於自己的價值。—蘇家宏律師

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。