Toro陪同返台！坤達閃兵押返警局 「上銬包手」低頭不發一語

新北檢警偵辦陳志明為首的閃兵集團，今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，昨天清晨再展開第3波拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰（廖允杰）等4人帶回永和分局偵訊。坤達因前往溫哥華錄影不在國內，但他接獲消息後取消錄影於今晨搭機抵台，他在機場僅表示謝謝關心。Energy成員Toro也陪同返台，坤達今早8時23分由警方押返永和警分局時，頭戴鴨舌帽及口罩，面對媒體詢問，始終低頭一語不發。

新北市刑大及永和警分局昨天清晨兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市，拘提「大仁哥」陳柏霖，以及曾於2016年服替代役的修杰楷，另外Energy張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）也都被拘提帶回永和分局，新北地檢署檢察官也來到永和分局直接偵訊，釐清價格及避免服兵役的方式。永和分局昨天到Energy坤達家中拘提時撲空，才知道坤達已前往加拿大溫哥華工作不在國內。

藝人坤達昨因早一步搭機前往加拿大溫哥華拍攝外景節目「綜藝玩很大」，檢警要求其妻柯佳嬿通知盡速到案，坤達隨即取消工作，並於今天清晨搭機抵台。坤達才步出候機室，新北市刑大警員立即持拘票上前，檢察官也親自到場，坤達在機場時僅表示「謝謝關心」，面對記者詢問沒有多做回應，